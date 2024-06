Bam Rodríguez se comió al Gallo Estrada, lo noqueó en una guerra

Jesse Rodríguez se levantó de la lona para conquistar la victoria más importante de su carrera en un rally que lo llevó a sumar la corona 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo a su palmarés. La noche del sábado en Phoenix, Arizona, Bam Rodríguez se convirtió en el primer peleador en noquear a Juan Francisco Estrada, pero no se fue limpio. Ambos visitaron la lona en una pelea que mantuvo al borde de la butaca a los asistentes.

"Es un honor haber compartido el ring con él, quitarle los títulos. Me agarró con un buen golpe, siempre me pregunté que se sentía caer y ahora que lo sé que no quiero volver a sentirlo", dijo el mexicoamericano de 24 años de edad, quien ya tiene dos divisiones conquistadas. Jesse fue implacable en su golpeo, fuerte en ambas manos, y sin respeto por el sonorense que por 10 años fue uno de los monarcas tricolores más estables.