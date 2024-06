“El Patrón” acusado de orquestar el atentado contra periodista Ciro Gómez Leyva, será extraditado a México

Armando “N”, mejor conocido como “El Patrón”, ha aceptado ser extraditado a México. Esto con el objetivo de ser procesado por su presunta participación al orquestar el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva ocurrido hace cerca de dos años atrás.

A través de su cuenta de X, el mismo comunicador dio a conocer que este jueves 27 de junio, durante la audiencia realizada y frente a un juez de California, “El Patrón” se allanó a la extradición que ha sido solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras el acto mencionado, ahora Armando “N” será trasladado desde Estados Unidos hacia México a fin de que las instancias competentes continúen con el proceso en su contra.

Armando “N”, también conocido como “El Patrón”, es considerado un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Asimismo, el presunto criminal ha sido señalado como supuesto orquestador de la célula criminal que supuestamente realizó el atentado contra Ciro Gómez Leyva la noche del 15 de diciembre del año 2022.

Cabe mencionar que “El Patrón” fue detenido a mediados del mes de octubre del año pasado en la ciudad de Delano, California en Estados Unidos. No obstante, hasta ahora será extraditado a México con el objetivo de ser juzgado por los cargos que se le señalan.

De acuerdo con lo que se sabe por ahora, es que presuntamente la noche del 15 de diciembre de 2022, el periodista Ciro Gómez Leyva salió de las instalaciones de Grupo Imagen rumbo a su domicilio localizado en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX).

No obstante, esa noche, cuando se encontraba a alrededor de 200 metros de su casa, el comunicador fue víctima de un atentado. Y es que la camioneta en la que viajaba Gómez Leyva fue atacada a balazos por dos sujetos que iban en una motocicleta y que tras cometer el ataque, huyeron del lugar.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades” publicó esa noche el comunicador.