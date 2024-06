Toma tus precauciones porque usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro han reportado largos tiempos de espera en algunas estaciones de la red, especialmente en la Línea 8 (Garibaldi a Constitución de 1917). Pero, ¿qué fue lo que pasó en dicha ruta este lunes 24 de junio? Te contamos.

No obstante, también es importante señalar que en sus última actualización, la cuenta de X del Metro dio a conocer que debido al registro de lluvias en gran parte de la Ciudad de México (CDMX), en toda la red del transporte público se implementará “la marcha de seguridad” y por ende, el avance será lento.

“Debido a la lluvia, se implementa marcha de seguridad, por lo que el avance de los trenes es lento en toda la red. Toma previsiones”, se lee en X.

Las lluvias harán que la marcha de los trenes del Metro sea lenta. Créditos: X/

@MetroCDMX.

Metro CDMX: usuarios de redes sociales reportan largos tiempos de espera en la Línea 8

Usuarios reportan largos tiempos de espera en las estaciones de la Línea 8. Créditos: X/@LeslyResendiz11.

A lo largo de la tarde-noche de este lunes 24 de junio usuarios del Metro han hecho uso de redes sociales como X con el objetivo de señalar algunas de las fallas que ha tenido el transporte. En este sentido, se han hecho visibles reportes de líneas como la 3 (Indios Verdes-Universidad), la B (Buenavista-Ciudad Azteca) y en especial de la 8.

Y es que con comentarios como “van más de 40 minutos y no me he podido subir al Metro”, “Por favor, qué pasa en la Línea 8, ya media hora parados en Bellas Artes”, o “llevamos más de 15 minutos sin paso de trenes”, es como algunas personas han manifestado su inconformidad con el servicio de la ruta. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 8 HOY, lunes 24 de junio?

Frente a toda la ola de comentarios que empezaron a publicarse y compartirse en las plataformas digitales, las autoridades del Metro comenzaron a responder a los usuarios señalando que la circulación en la Línea 8 del transporte era lenta debido a que se llevó a cabo el rescate de una persona.

Desde su cuenta oficial de X, el STC explicó a las personas que reportaron fallas en la ruta que ya se está agilizando la circulación tras las maniobras realizadas. Asimismo, hizo un llamado a las y los usuarios con el objetivo de que respeten las líneas de seguridad de las estaciones y no bajen a las vías.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, luego de realizar maniobras para rescatar a una persona que presuntamente cayó a zona de vías. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías”, se lee en X.