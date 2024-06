Sheinbaum proyecta programa habitacional para construir un millón de viviendas

Con el objetivo de incentivar el desarrollo en las zonas que más lo necesitan, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que una de las prioridades de su administración será impulsar la construcción de más escuelas y un millón de viviendas.

“El próximo año vamos a hacer un millón de viviendas en todo el país y a continuar con los programas de escrituración, que son muy importantes, no solamente aquí, sino en todo México”, destacó durante la presentación de las Acciones para el Bienestar de Oaxaca, en donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su segunda gira conjunta.

En el evento se presentaron proyectos como el Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Agatha, la Entrega de Escrituras para la Regularización de Asentamientos Humanos y Acciones de Conservación en las Áreas Naturales Protegidas.

Por su parte, López Obrador advirtió que se terminó la manipulación porque ahora si hay cambios verdaderos y no como en el periodo neoliberal.

En el acto, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, destacó el triunfo de Sheinbaum Pardo, pues destacó que dará continuidad a los programas de bienestar.

Más tarde, en la entrega de un camino artesanal, la exjefa de Gobierno manifestó que no le fallará la pueblo de México.

“Me comprometo con ustedes a que no les vamos a fallar, que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México”, enfatizó.