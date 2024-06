VIDEO momento exacto del deslave en Monterrey que impactó contra viviendas y dejó varios lesionados

Las intensas lluvias tras el paso de la tormenta Alberto ocasionaron un deslave en el Cerro Topo Chico de Monterrey, Nuevo León. La caída de rocas afectó a las colonias de Unidad El Pueblo y Fomerrey 116. Servicios de emergencia acudieron a la zona para salvaguardar la integridad de los afectados.

Protección Civil de Monterrey dio a conocer que la caída de piedras ocurrió cerca de varias viviendas. Tras los hechos, no se registraron pérdidas humanas, pese a que sí se registraron lesionados y severos daños materiales. No obstante, las autoridades no confirmaron una cifra exacta.

Servicios de emergencia brindaron atención médica previo al traslado hacia los hospitales. Pese a que las lesiones no representaban un peligro para su vida, decidieron trasladar a los afectados para extremar precauciones. En cuanto a los daños materiales, las autoridades confirmaron que varias viviendas fueron dañadas.

Protección Civil continuará con el resguardo de la zona y el monitoreo de las fuertes precipitaciones. Los canales oficiales de la dependencia exhortaron a la ciudadanía para atender las indicaciones de su personal con el objetivo de limitar los incidentes y mantenerse atentos a los próximos embates climáticos.

Tormenta Alberto pierde fuerza; entra Beryl

A pesar de que la tormenta Alberto dejó varias afectaciones al norte y este del país mexicano, información del Servicio Meteorológico Nacional sugiere que el fenómeno iniciado a perder fuerza desde el jueves 20 de junio, al punto de degradarse a depresión tropical. Sin embargo, Beryl, el nuevo ciclón en formación, se encuentra en la mira del SMN, puesto que podría evolucionar a ciclón tropical durante los próximos días.

Beryl se encuentra en el océano Atlántico y tiene 50 por ciento de probabilidades de confirmarse durante los próximos siete días. El servicio meteorológico lo ubicó a 130 kilómetros al noroeste de Laguna Verde, en el estado de Veracruz.

edg