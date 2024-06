AMLO celebra regularización de familias mexicanas en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la noticia de que el presidente Joe Biden vaya a firmar un acuerdo con el cual se busca regularizar a las familias mexicanas que viven en Estados Unidos.

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional dijo que el gobierno federal mexicano ha insistido en la regularización de los migrantes que llevan años trabajando honradamente en dicho país, ya que no se le ha hecho justicia.

“Es muy buena la noticia de que van a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Es digno de reconocimiento que el presidente Biden actúe de esta forma. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto, como tú lo señalas, aun cuando es parcial, ya es un avance”, comentó.

López Obrador agradeció las decisiones de Biden

El mandatario indicó que Joe Biden ha sido el primer presidente estadounidense que le abre las puertas a los procedimientos legales de los migrantes mexicanos y dijo, “Es el primero que abre la puerta para que, mediante procedimientos legales, se pueda llegar a Estados Unidos. Antes no había eso. Todo era el poder entrar sin opciones, sin alternativas legales. Solo existía lo del asilo, pero no era una vía eficaz ni masiva. Ahora son miles los migrantes que han hecho sus trámites y que ya están en Estados Unidos. Ya deben de ser alrededor de 500 mil de distintos países”.

Aunado a ello, reconoció que el mandatario del país vecino haya sido el único que no ha querido construir un muro fronterizo entre ambas entidades, asimismo sostuvo que ya acordaron realizar abrir tres nuevos puentes fronterizos.

“Y lo otro que tiene que ver con lo mismo es que el presidente Biden es el único que no ha hecho muro, no ha construido muros. La última conversación que tuvimos me informó de que estaba autorizando, y esto corresponde solo al presidente de Estados Unidos, a acordar abrir tres nuevos puentes fronterizos. Le comenté por teléfono. Entre otras cosas, va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros, pero que construyó puentes”, manifestó.

