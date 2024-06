“Ella soñaba con ser libre como las mariposas”: madre de Pamela Gallardo, joven desaparecida desde hace 7 años

Guadalupe Pamela Gallardo Volante es una joven que soñaba con ser libre tal y como lo son las mariposas. No obstante, la desaparición le cortó sus alas desde que la mañana del domingo 5 de noviembre del año 2017 fue vista por última vez en la colonia San Miguel Ajusco de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

En El Heraldo de México entrevistamos a la señora María del Carmen Volante y Esteban Gallardo Volante, madre y hermano de Pamela, quienes a lo largo de casi siete años no han dejado de buscar a la joven y siguen exigiendo a las autoridades de la capital del país que hagan todo lo posible para que se vuelvan a reencontrar con ella.

“Tú tendrías que haber sido libre, no cautiva. Seguimos caminando hasta encontrarte, mi niña bonita”, expresa la señora María del Carmen.

El sueño de la mariposa: ¿quién es Pamela Gallardo Volante?

La joven soñaba con terminar una carrera. Créditos: Facebook/Pamela Gallardo Volante, Regrésenla a Casa,

Guadalupe Pamela Gallardo Volante es la hija más pequeña de tres hermanos. Al ser la única mujer es considerada como “la niña de los ojos” de toda su familia. Su madre la recuerda como una joven muy risueña y bailadora, además de considerarla una buena hija, hermana y amiga.

Uno de los puntos que sus seres queridos no pasan por alto es que Pamela como muchas jóvenes de su edad —tenía 23 años cuando desapareció— fue creciendo con propósitos y sueños. Los de ella consistían en acabar una carrera, tener un buen negocio y sobre todo, ser libre.

“Su sueño era ser libre, porque ella era como la mariposa”, dice la madre de la joven.

Las metas de la chica eran visibles. Esteban, su hermano, ha contado que Pamela trabajó con él por un periodo de alrededor de tres años. La joven se encontraba atendiendo parte del negocio familiar de calzado en el Mercado de Granaditas, uno de los centros comerciales de zapatos más grandes en la Ciudad de México.

Sus labores en el comercial ayudaron a que Pamela comenzara a tener muchos amigos y conocidos, una situación que no evitaba que la joven explotara sus capacidades en lo que hacía y además administrar todo lo que recibía por medio de su trabajo y esfuerzo.

Los cumpleaños y recuerdos que la desaparición no se llevó

En septiembre de 2017 la joven pasó su último cumpleaños con su familia. Créditos: Facebook/Pamela Gallardo Volante, Regrésenla a Casa,

Pese a que el próximo mes de noviembre se cumplen siete años desde el día que Pamela desapareció, uno de los recuerdos más vivos que tiene la señora María del Carmen en su memoria es el último cumpleaños que pasó con joven.

Con un gran sentimiento, la madre de familia señala que todavía el 6 de septiembre del 2017, “Pame” celebró su cumpleaños a lado de sus seres queridos. Todos juntos hicieron una reunión en la que no faltaron las risas ni las enchiladas suizas que eran el platillo favorito de ella.

Y así como su madre recuerda la última celebración de la joven, su hermano cuenta con una sonrisa en el rostro cómo es que en sus cumpleaños, Pamela le cantaba las mañanitas y bailaba con él. De hecho, señala que fueron momentos tan especiales que ni siquiera quedaron registrados en fotografías, mismas que ahora añoran por el vacío que ha quedado.

Cuando todo cambió: el día de la desaparición de Pamela Gallardo

La joven desapareció el 5 de noviembre de 2017. Créditos: Facebook/Pamela Gallardo Volante, Regrésenla a Casa,

La joven Pamela Gallardo fue vista por última vez la mañana del 5 de noviembre de 2017 en la colonia San Miguel Ajusco localizada en la alcaldía Tlalpan. Como en otras ocasiones, había acudido a un evento que duraba alrededor de 48 horas, así que sus familiares calculaban que ese domingo la joven regresaría entre las 5 y 7 de la tarde, pero eso no ocurrió.

Al día siguiente y al no tener respuestas de Pamela, sus seres queridos contactaron a las personas con las que la joven asistió al evento y se enteraron que todos regresaron a sus casas menos ella.

De acuerdo con la versión de quien era su novio, durante esa jornada habría tenido una discusión con Pamela y la dejó formada en una de las filas de los tours del evento. Además de eso no se sabe nada más, quedando al descubierto toda una serie de trabas que han impedido tener la mínima noticia de la joven.

A casi siete años de la desaparición de Pamela Gallardo Volante, su familia “sigue en incertidumbre total”. A pesar de que los días siguen corriendo, las autoridades de la Ciudad de México siguen sin esclarecer qué fue lo que ocurrió aquella mañana de noviembre.

“Hasta el momento seguimos en la incertidumbre total. No hay nada claro, no hay algo sólido en que la Fiscalía nos diga realmente qué le sucedió. Todo es hipótesis, todo son conjeturas, nada es certero”, señala el hermano de Pamela.

No hay noticias, pero sí muchos retos tras la desaparición de un ser amado

La desaparición tiene consecuencias en los familiares de las víctimas. Créditos: Facebook/Pamela Gallardo Volante, Regrésenla a Casa,

Desde que Pamela desapareció, sus seres amados no han parado de buscarla. Sobre todo, porque cuando se convirtieron en testigos de la desaparición que atenta contra la seguridad del país se dieron cuenta de las deficiencias que hay por parte de las autoridades en la búsqueda de personas.

No obstante, a lo largo del proceso, los retos que han enfrentado han sido muchos. Esos obstáculos comenzaron desde el momento en que no sabían cuál era el primer paso que debían dar al tener en casa a alguien desaparecido hasta las ineficiencias de las instancias que debían darles respuestas.

Como si las trabas institucionales fueran poca cosa, las familias de personas desaparecidas experimentan un cambio radical en sus vidas. En el caso de la señora María tuvo que dejar de trabajar y realizar sus actividades para buscar a su hija y exigir su regreso.

“Se nos han ido siete años en economía, salud y en seguir diciendo ‘Pame tiene que regresar a casa’”, señala la madre de familia.

La búsqueda en colectivo hace el camino más sencillo

A lo largo del camino se han hecho varias búsquedas para localizar a Pamela. Créditos: Facebook/Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social

Tras siete años de estar de búsqueda en búsqueda, el hermano de Pamela hace un llamado para que las personas que tengan a alguien desaparecido intenten acceder de inmediato a las labores de alguna organización o colectivo que les sirva como redes de apoyo.

Además de coincidir con la búsqueda en colectivo, la madre de Pamela invita a los familiares de víctimas a nunca perder la esperanza y les recuerda que a pesar de toda la revictimización que se vive, sus seres queridos no se fueron voluntariamente. Ellas y ellos fueron arrebatados.

“Cuando una autoridad juzga a la familia o a tu desaparecida, tú tienes que salir como familia, como madre y como padre, a decir ‘no fue así, a mí me la arrebataron’”, expresa la madre.

Buscar a quienes no han regresado al hogar no es una tarea sencilla. Familias buscadoras como la de la joven Pamela Gallardo necesitan el apoyo que se dan entre ellas, pero también el de la sociedad. La indiferencia no es un camino viable en medio de un contexto en el que según cifras oficiales, tan sólo en la Ciudad de México hay más de 5 mil 200 personas desaparecidas y no localizadas y junto con ellas seres que siguen esperando el retorno.