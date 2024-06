Operará Edomex Centros de Compostaje regular la basura y erradicar tiraderos a cielo abierto

El gobierno del Estado de México y el de la Ciudad de México, colaborarán y regularán la disposición final de la basura, por lo que se operarán regionalmente Centros de Compostaje, que también beneficiará a los municipios mexiquenses para erradicar tiraderos a cielo abierto, al estimarse hasta 375.

En el Plan de Desarrollo Estatal 2023 - 2029 se advierte que en la entidad se gestionan más de 26 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de ello 10 mil toneladas provienen de otros estados como la Ciudad de México, por lo que se buscaba impulsar un acuerdo compensatorio y fortalecer los recursos disponibles para la creación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana.

La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, detalló que se acordó con la capital del país, que lleve su basura a Ixtapaluca y en el Valle de México, donde el cobro lo hacen los rellenos sanitarios. Sin embargo, se operarán Centros de Compostaje para tener una política cero de residuos. El primer sitio de economía circular operará como prueba piloto en la zona del Valle de Toluca, que permitirá aprovechar los residuos sólidos y no sólidos, que ayudará a reducir el volumen de disposición final.

“Vamos a buscar una economía circular, es decir, disminuir nuestro consumo y aparte aprovechar el residuo orgánico e inorgánico, y eso va a disminuir muchísimo el volumen que llevemos a un depósito final, es lo que vamos a hacer junto la Ciudad de México que ya tienen una base considerable

Vamos a hacer centros de compostaje, vamos a hacer centros de disposición final que no sólo no sean privados, sino que no nada más entierre la basura, sino que haya un aprovechamiento del mismo”, indicó.