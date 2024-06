Licencia de conducir permanente podría establecerse a nivel nacional, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que a nivel nacional se podría establecer la licencia de manejo permanente. En la conferencia de prensa matutina, dijo que dicho documento lo implementó cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Recordó que aún conserva su licencia de manejo en la cartera y que es una de las propuestas de campaña Clara Brugada, virtual jefa de gobierno electa.

“Y de las licencias. Escuché, no sé si fue aquí en la ciudad, Clara, de que iba a entregar la licencia permanente. Eso es muy importante, eso lo establecimos nosotros cuando fui jefe de gobierno”; dijo.

El presidente reveló que en su cartera también guarda otros recuerdos que le den los simpatizantes.

“Y eso se puede establecer a nivel nacional, lo de la licencia permanente. Y lo mismo el de mejorar la calidad de las placas. Sí, yo tengo también la mía, cuando manejo. No, no la tengo, no traje ni la cartera ahora sí, ni siquiera el detente, ni mis tréboles”, señaló.

