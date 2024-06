FUERTES IMÁGENES: el momento exacto del choque entre una combi y una ambulancia, hay 3 heridos

Una imprudencia y la falta de educación vial dejó como saldo a tres personas heridas cuando una camioneta impactó el costado derecho de una ambulancia en la intersección de la calle 31 Oriente y 2 Sur de la colonia El Cármnen Huexotitla, Heróica de Zaragoza, en Puebla.

En las imágenes que compartió la cuenta de Twitter @JCarlos_Valerio, se puede observar como pasa el vehículo de emergencias, en el que, de acuerdo con testigos señalan que el vehículo lo cruzó el semáforo en rojo sin activar las sirenas, ocasionando la coalición entre los dos vehículos.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, la cámara de videovigilancia vial muestra el momento exacto en el que la combi de transporte público choca con la ambulancia, quien no respetó la luz del semáforo que indica alto total, aún cuando sea un vehículo de emergencia que no lleva un incidente.

De acuerdo con información preliminar ofrecida por las autoridades locales, el saldo del choque dejó tres personas lesionadas, quienes fueron atendidos por equipos de emergencia para dar atención médico y ser trasladados a Hospitales cercanos al lugar,

Redes muestran molestia por imprudencia automovilística

Usuarios en redes sociales se mostraron molestos por la imprudencia que tuvo el chofer de la ambulancia al pasarse sin precaución la luz roja, quienes pidieron además, un castigo para el operador del vehículo pues señalan la falta de educación vial que tuvo al no detenerse.

"Hay ambulancia de cualquier dependencia que no llevan nada de heridos y siempre quieren ser los primeros en pasar", "Ya he visto que las ambulancias cuando van con prisa hacen un alto entre calles para asegurarse que no vengan carros y pase esto", acusan algunos usuarios en redes sociales.

