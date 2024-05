Madres buscadoras, sin ganas de celebrar el 10 de mayo, pero sin perder la fe de encontrar a sus hijos e hijas

En terrenos desiertos, con botas y ropa especializada pagadas por ellas mismas con imágenes de sus hijos e hijas desaparecidas, así se disponen a celebrar este 10 de mayo las madres buscadoras de Chiapas.

Aseguran que no solo perdieron a un familiar, sino también todas las ganas de tener una celebración del día de las madres.

“Celebraremos buscando a nuestros hijos e hijas, le pedimos a la tierra, que nos dé ese permiso, que nosotras podamos caminar y podamos encontrar a nuestros hijos e hijas”, dicen.

Yoslin Chavarría, madre buscadora, señala que este día les viene la incertidumbre y cierta emoción de encontrarlos.

“No son buenas las búsquedas de campo porque es búsqueda de vida en caminos de muerte, pero hasta eso nos emociona, tal vez encontrar algún rastro, alguna playera, algo que nos indique estuvieron por acá”, dijo con voz entre cortada.

Grupo de madres buscadoras de Chiapas no paran de buscar a sus hijos. Foto: Lizeth Coello /EL HERALDO

Isabel Torres, madre de Cassandra, es una de las integrantes del grupo, quien no ha descansado desde diciembre de 2022, fecha en la que desapareció la joven, cada mañana lo único que pide es encontrarla, sobre todo dice este 10 de mayo lo hace con mayor devoción.

“Pues en mi caso que llevo un año y ya casi los cinco meses ha sido difícil, porque a veces me cuentas dormir, estar pensando todos los días dónde está mi hija, quién la tiene, si ya no está con vida, dónde me la dejaron, al menos en mi caso yo como madre, le pido a las personas que se la llevaron que me den esa paz, esa paz que como madre busco y que no voy a descansar hasta saber qué pasó con mi hija Cassandra”, agregó.

Las mujeres cargan sobre sus hombres, palas, machetes y varillas, son sus únicas herramientas de trabajo, ninguna autoridad las cuida, pero siempre se mantienen en alerta para detectar los posibles sitios con restos humanos.

Con palos y machetes buscan a sus hijos en Chiapas. Foto: Lizeth Coello /EL HERALDO

Este año las madres buscadoras tampoco tendrán festejo, marcharán y seguirán insistiendo a los candidatos a elección popular las tomen en cuenta.

“Nosotros estamos buscando a nuestros familiares vivos, con vida y si en nuestro camino, en nuestra búsqueda encontramos a otras personas que no son nuestros familiares, pero al menos le daremos paz a otra familia, la paz que estamos buscando”, finalizó la madre de Cassandra.