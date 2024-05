En la CDMX también hay madres buscadoras

Este 10 de mayo, madres buscadoras de la Ciudad de México piden a las autoridades capitalinas que acepten y dejen de invisibilizar la desaparición de personas, que desde al inicio de la actual administración a la fecha se tienen registradas cuatro mil 105 personas no localizadas.

“Aquí en la ciudad de México también pasan situaciones complicadas de desaparición, no es que estén rebasadas las autoridades y fiscalías, es que no están comprometidas para resolver, como si aquí no existiera el delito de desaparición”, refirió Esteban Gallardo, hijo de María del Carmen Velazquez, madre y perseverante buscadora de su hija Pamela Gallardo, desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en la alcaldía Tlalpan.

¿Se minimiza a las madres buscadoras de la Ciudad de México?

Tan solo en 2020, cuando se declaró el inicio de la pandemia por Covid-19, se registraron 475 desapariciones en la Ciudad, y al declararse el fin del estado de emergencia, se contabilizaron mil 264 casos de hombres y mujeres no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

“Mi hija, Jael Montserrat, desapareció el 24 de julio de 2020, entre la alcaldía iztacalco y Iztapalapa en plena pandemia, por lo que su carpeta está llena de inoperancia y malas prácticas, la pandemia obstaculizó el acceso a la justicia”, señala Jaqueline Palmeros, madre buscadora y fundadora del colectivo “Una luz en el camino”, que apoya a 10 familias con desaparecidos en la CDMX y otras 10 que viven la Ciudad pero sus desaparecidos ocurrieron en otros lugares del país.

Para Jaqueline y María del Carmen, en muchas ocasiones se minimiza a las madres de la Ciudad de México porque se dice que no salen con palas y picos como sucede en otros estados del país, pero la realidad es que para ser madres buscadoras de la CDMX, “deberíamos de saber que aquí hay muchos cerros, ríos, basureros, zonas no urbanas donde van y nos echan a nuestras hijas…”.

Tras cuatro años de búsqueda sin respuesta, Jaqueline puntualizó que ser madre buscadora en CDMX es muy difícil porque es un contexto totalmente diferente a los demás estados. “Aquí la mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares, entran a un domicilio y ya no salen”.

“Todos al tener un hijo en desaparición se convierten en madres buscadoras"

En la actualidad, las madres buscadoras de la Ciudad, hacen más búsquedas en campos porque, aseguran, lo que pasa en los domicilios los van a dejar en las montañas que rodean a la ciudad.

Los Dinamos, algunos cerros de Iztapalapa y el Ajusco, son puntos claves de búsqueda para las madres y colectivos, este último lo consideran el número uno con indicios de personas localizadas sin vida, indicó María del Carmen Velazquez, que su colectivo “Hasta encontrarles CDMX”, encontraron en el Ajusco, elementos óseos entre la basura.

“Todos al tener un hijo en desaparición se convierten en madres buscadoras, ni una es más ni una es menos. Aunque aquí no sea una zona como Sonora y Guerrero, aquí también hay zonas para buscar a nuestros hijos. Entendemos que es un problema de los 32 estados, pero nos han ninguneado a las familias que buscamos a nuestros familiares aquí en la CDMX como si aquí no existieran” aseguran los colectivos.

