Lorena Meza es víctima de violencia vicaria y no podrá ver a su hijo este 10 de mayo: "Es una tortura levantarte todos los días"

Lorena Meza es una de las cientos de mujeres que sufren violencia vicaria en el país, su exmarido le quitó custodia de su hijo y tras una larga batalla legal ha logrado poder verlo, en entrevista con Yesenia Santiago para "Noticias de la Mañana" que encabeza Mario Maldonado en El Heraldo Televisión que se transmite a través de la señal de El Heraldo Media Group narró como ha sido este proceso.

"Es una tortura levantarte todos los días, levantarte a trabajar para generar ingresos, para todos estos gastos legales, el no saber si tu hijo come, duerme o si vive", reveló Lorena Meza.

Reconoció que en su relación la violencia siempre fue una constante, empezó en el noviazgo y continuó en el matrimonio "mi caso terminó con la sustracción y no termina", relató que el modus operandi es "quitarnos a los hijos para lastimarnos" mediante denuncias falsas para ejercer violencia psicológica y social, pasó un año siete meses lejos de su hijo.

Lorena Meza: "De lejos estaré celebrando que soy mamá" Foto: El Heraldo de México

Lorena Meza relató que gracias a la Fiscalía y agradeció a Ernestina Godoy desde el 1 de febrero volvió a tener contacto con su pequeño, pero lamentó que todavía no puede estar con ella, pero agradeció que las autoridades han recuperado varias infancias y permitido que varias mamás puedan volverse a reencontrar con sus hijos.

"Para mí ese año tres meses sin saber si estaba era como vivir exánime", explicó Lorena Meza.

Relató que actualmente tiene la tranquilidad de saber que su hijo está bien pero que el dolor de no verlo despertar continúa, compartió que para ella este 10 de mayo tendrá que celebrarlo a lo lejos, no como quisiera pero que aún así está agradecida con Dios. Ella no puede estar con su hijo actualmente por estar imputada.

"No puedo recibir un abrazo el 10 de mayo", lamentó Lorena Meza

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria “significa violentar a través de una persona, en este caso hijas, hijos e hijes, para dañar a la madre, o sea, hay un medio a través del cual se perpetúa, no es directa”, explica Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.