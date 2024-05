¿Habrá otro apagón esta noche? Cenace emite estado de emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional

El CENACE declaró el Estado Operativo de Emergencia en el Sistema Interconectado Nacional, pues de nuevo culminó, a través de un comunicado en redes sociales, el Centro Nacional de Control de Energía aseguró que “a las 18:47 horas del 9 de mayo de 2024, el Sistema Interconectado Nacional, pasa a Estado Operativo de Emergencia”. Este comunicado es el segundo en el día que el centro de control emite con referencia a la falta de energía en varios puntos de la república.

En esta semana han ocurrido varios apagones de electricidad en diferentes puntos de la República, es el tercer día consecutivo que se declara en estado de emergencia. Debido a las altas temperaturas se reportan problemas en el Sistema Eléctrico Nacional, supuestamente porque cada vez más personas están utilizando ventiladores y aires acondicionados entre otros aparatos que se mantiene conectados, esto ha generado problemas en la demanda de la luz eléctrica.

¿Hoy habrá otro apagón masivo en CDMX?

Este es el tercer día consecutivo en el que la Cenace reporta Estado Operativo de Emergencia, por lo que es probable, dados los otros comunicados en los otros días, que las autoridades puedan generar cortes del suministro para evitar daños más severos en la transmisión de la energía y su infraestructura. Por lo que te recomendamos que tengas precauciones ante los posibles apagones y en medida de tus posibilidades protejas tus aparatos electrónicos.

Al menos 21 estados del país han sufrido algunos apagones durante las noches, esto puede generar daños en los aparatos electrónicos, pero también afectar los alimentos que guardas en tu refrigerador, por lo que te recomendamos que tengas cuidado con tus alimentos. Esto se debe a que las olas de calor han afectado los suministros de energía.

Posibles apagones pueden afectar algunos hogares.

¿Qué significa estado de emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional?

Cuando la Cenace implementa el Estado Operativo de Emergencia significa que no hay márgenes adecuados de reserva de energía y su sistema opera fuera de los límites de seguridad, pero para no afectarlo más, se declara en estado de emergencia y se corta el suministro en algunos lugares específicos, con la finalidad de no seguir saturándolo.

Esto ayuda a nivelar el rendimiento de la cantidad de energía que se utiliza en distintos puntos y ayuda a no saturarla más de la cuenta para que no exista ningún daño mayor en el Sistema Eléctrico Nacional, aunque esto puede generar molestias e incomodidades para algunos hogares mexicanos.