"Confié en ustedes": joven exhibe a guardería de mascotas en CDMX por entregar a su perro muerto

La pesadilla de cualquier dueño de una mascota se cumplió para unas personas en la Ciudad de México. Una familia exhibió en redes sociales a la guardería Huellitas Inn por presuntamente entregar a su perrito muerto, Rufo, un viejo pastor inglés que se suponía debía pasar unos cuantos días en el sitio, para posteriormente regresar con su familia.

Sin embargo, la historia no terminó así y ahora el negocio enfrenta graves acusaciones por supuestamente haber permitido que el canino perdiera la vida, aparentemente por las elevadas temperaturas que se han suscitado en la capital. Sin embargo, no se ha confirmado la causa oficial de su muerte.

Exhiben a Huellitas Inn por entregar a perrito muerto

El joven decidió utilizar su celular para encarar y grabar a las personas encargadas de Huellitas Inn, un "hotel de lujo para mascotas" situado en Avenida Víctor Hugo, de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. Durante los videos que compartió a través de las redes sociales, relata cómo fue que la negligencia del negocio terminó en el trágico final de Rufo.

Además del perrito que no logró sobrevivir, la familia también dejó a cargo de la guardería animal a otros dos perros, los cuales fueron entregados sin percance alguno después de que pasara el fin de semana. No obstante, al momento en que se buscó al tercer canino, revelaron que ya no contaba con signos vitales.

El negocio decidió cerrar sus redes sociales tras la polémica

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, la familia afectada intentó contactar al veterinario del local para recibir respuestas sobre lo que sucedió, no obstante, además de sugerir que pudo haber sufrido un golpe de calor, no dio más explicaciones.

El caso ha levantado indignación en las redes sociales, en donde usuarios exigen que se lleve ante la justicia a los responsables de la muerte de Rufo y, en consecuencia, la guardería Huellitas Inn clausure su negocio. Entre los protestantes, el Frente Ciudadano Pro Derecho Animal (FRECDA), se pronunció al respecto y exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que se deslinden responsabilidades.

