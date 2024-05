AMLO garantiza el voto de los mexicanos en consulados

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este 2 de junio en 23 consulados de México en el exterior los connacionales podrán emitir su voto en casillas que estarán a cargo de funcionario del INE y no del Servicio Exterior Mexicano (SEM), “no tiene nada que ver el gobierno”.

Aclaró que como sucede en el país, se facilitan instalaciones como escuelas para que se instalen casillas. Sin embargo, no estará el cónsul ni los miembros del SEM.

Dijo que los mexicanos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto. Foto: Presidencia

“Ya saben nuestros paisanos migrantes que se va a poder votar. Sólo una aclaración para que vaya malinterpretarse: Se va a poder votar en los consulados pero no van a estar los funcionarios de los consulados, es como ir a votar aquí a una escuela, que no van a estar los maestros, nada más es el sitio, porque quienes estarán a cargo del proceso son del INE.

“Nosotros estamos dando facilidades, pero no van a estar los funcionarios del Servicio Exterior, no habrá cónsules para que no se malinterprete, es nada más como nuestros paisanos, reconocen donde está el consulado, que sepa que ahí habrá casillas, se podrá votar, pero quienes van a estar a cargo del proceso son funcionarios del INE, no tiene nada que ver el gobierno, y en este caso el Servicio Exterior”, afirmó.

Este domingo, el INE informó que los mexicanos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en una elección Federal el 2 de junio en 20 sedes consulares de México en Estados Unidos (Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington D.C.); una en Canadá (Montreal) y dos en Europa (Paris y Madrid).

“El horario para ejercer el sufragio en los Módulos Receptores de Votación que se instalarán en estas sedes será de 8:00 a 18:00horas (Tiempo del Centro de México para las sedes ubicadas en el continente americano y hora local para las sedes de Paris y Madrid). Los horarios de votación considerando la hora local de cada sede consular pueden ser consultados en la siguiente liga: https://votoextranjero.mx/web/vmre/voto-presencial”; dijo en un comunicado.

“Las personas que se hayan inscrito para votar bajo esta modalidad cuentan con un espacio asegurado para ejercer su derecho al voto dentro de los horarios referidos. Por otra parte, se recomienda a quienes no estén inscritos (as) en la LNE-Extranjero y deseen votar de manera presencial en el exterior, que acudan al Módulo de su preferencia lo más temprano posible para poder acceder a los mil 500 espacios que dispondrá cada sede para el ejercicio del voto de personas sin registro”, añadió.

