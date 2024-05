Revelan FOTO inédita de Néstor Isidro Pérez, "El Nini", durante su extradición a EU

Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", reapareció ante las cámaras en medio de su extradición a Estados Unidos. El exjefe de seguridad de "Los Chapitos" abandonó México el pasado sábado 25 de mayo y aterrizó en suelo estadounidense, donde las autoridades lo requerían por distintos cargos relacionados al tráfico de drogas.

En medio de la extradición, se difundió una nueva fotografía que muestra cómo luce actualmente "El Nini", a más de seis meses de haber sido detenido por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se trata de la imagen más reciente de Néstor Isidro, ya que desde su captura - en noviembre de 2023 - no se habían compartido fotografías del exjefe de seguridad de "Los Chapitos".

Sigue leyendo:

¿"El Nini", exjefe de seguridad de "Los Chapitos", escribió su propio corrido? esto dice la canción

¿Quién es "El 27", sucesor de "El Nini" como jefe de seguridad de "Los Chapitos", al que Peso Pluma le dedicó un corrido?

Toman fotografía de "El Nini" durante su llegada a Nueva York

"El Nini" aterrizó en Estados Unidos. Foto: @illicitinv.

De acuerdo con medios locales, la nueva fotografía de "El Nini" fue capturada mientras el exjefe de seguridad de "Los Chapitos" descendía del avión que lo traslado hasta Nueva York, donde permanecerá recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mismo que ha sido el hogar de grandes jefes del narcotráfico como Joaquín "El Chapo" Guzmán; de igual manera, en esa prisión se encuentra Genaro García Luna en espera de recibir su sentencia por cargos relacionados con tráfico de drogas en favor del Cártel de Sinaloa.

"El Nini", también apodado como "El 09", es requerido por las autoridades de Estados Unidos por 9 cargos de narcotráfico vinculados con la organización criminal de "Los Chapitos", liderada por Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, este último ya detenido. Néstor Isidro es buscado por conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetamina, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, entre otros delitos.

¿El Nini le mandó un mensaje a "Los Chapitos" desde la cárcel?

"El Nini" fue arrestado en noviembre de 2023. Foto: Archivo.

El pasado mes de abril del presente año trascendió un audio de voz presuntamente grabado por "El Nini", desde el penal del Altiplano, donde permanecía recluido en México. En el mensaje, se oía a Néstor Isidro supuestamente llorando mientras le enviaba saludos a Iván Archivaldo, uno de los líderes de la organización criminal "Los Chapitos". Aunque el audio fue utilizado para una canción titulada "Desde la prisión (19)", no se ha confirmado que realmente sea la voz del exjefe de seguridad de "Los Chapitos".

En la grabación se escucha a un hombre - quien supuestamente sería "El Nini" - jurando lealtad al hermano de Ovidio Guzmán, esto mientras rompe en llanto y se le quiebra la voz. "Primero que nada quiero decirle que lo quiero mucho y le mando un abrazo desde aquí, el penal de El Altiplano, Estado de México", se oye decir en el audio. "Arriba el jefe 'Chapo' Guzmán e Iván Archivaldo. Hasta la muerte. Que les quede claro que hay '19' (otro de los apodos de Néstor Isidro) para rato y la camisa no me la quito nunca, porque esa camisa de los Guzmán me la tatué hace 14 años y es para siempre", finaliza el audio.