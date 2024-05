¿En México ya no quieren tener hijos? Baja tasa de fecundidad tras la pandemia

La tasa de fecundidad de las mujeres de entre 15 y 49 años en México disminuyó de 2.07 hijos en 2018 a 1.6 en 2023, tras la crisis sanitaria por Covid 19, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cada vez hay menos mujeres

Según el departamento de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, explicó en la presentación de los resultados que una tasa de fecundidad de 2.1% mantiene estable la población. Sin embargo, cuando la tasa cae por debajo del 2%, la población disminuiría a largo plazo, aunque este cambio no se reflejaría inmediatamente. La encuesta mostró que la reducción en la fecundidad fue mayor en mujeres urbanas, bajando de 1.94 hijos en 2018 a 1.44 en 2023. En zonas rurales, la tasa descendió de 2.51 a 2.13, aumentando la brecha entre ambos grupos.

Ya hay menos embarazos adolescentes que en 2018

Entre 2018 y 2023, la Tasa Global de Fecundidad de mujeres hablantes de lengua indígena disminuyó de 2.74 a 2.55 hijos, mientras que para aquellas que no hablan lengua indígena, la tasa cayó de 2.03 a 1.55 hijos. Esto representa una disminución en que las mujeres ya no quieren tener hijos.

Durante este periodo, la tasa específica de fecundidad para mujeres de 20 a 24 años pasó de 118.2 nacimientos por cada mil mujeres en 2018 a 85.5 en 2023. La fecundidad adolescente también disminuyó, de 70.6 a 45.2 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Entre las adolescentes que iniciaron su vida sexual, el 66.9% utilizó un método anticonceptivo en su primera relación, un aumento respecto al 59.9% registrado en 2018.

Las mujeres ya no quieren tener hijos

Según el Women’s Participation in the Workforce and Family Planning, el mundo laboral y las oportunidades para las mujeres influyen en la decisión de ser madres, a medida que más mujeres ingresan y permanecen en la fuerza laboral, enfrentan el desafío de equilibrar el trabajo y la familia, la falta de políticas de apoyo como el permiso parental adecuado y el cuidado infantil asequible contribuye a la decisión de tener menos hijos .

También otro de los factores que influye en la decisión de tener o no familia es que las generaciones más jóvenes valoran cada vez más el desarrollo personal, la libertad y la flexibilidad, lo que a menudo se percibe como menos compatible con la crianza de hijos, según un estudio realizado por Millennial Priorities and Family Formation.