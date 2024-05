VIDEO: “Dios me dijo que eres para mí”, la historia de un acosador que siguió por 5 años a una mujer

El acoso se puede presentar de muchas formas y atacar desde diferentes ángulos, manipular para obtener una relación sentimental e insistir también es acoso, así como le pasó a la modelo y creadora de contenido Mily Jongez, quien cuenta cómo un hombre la acosó durante cinco años asegurando que Dios le había hablado en sueños para que terminaran juntos.

En una serie de tres videos, la usuaria @milyjongezoon21, cuenta la historia de cómo conoció a esta persona cuando tenía entre 15 y 16 años de edad en la iglesia a la que ambos iban, y todo empezó con saludos cuando se veían hasta que él empezó a hablarle antes y después de la misa.

Hasta que un día recibió una llamada de un número desconocido y resultó ser él, a pesar de que nunca le había dado su número. Después de esto, en un retiro de la iglesia, ambos coincidieron y él hizo lo imposible para que notaran que ellos eran pareja, dándole regalos y muestras de afecto en público a pesar de que ella le mostraba rechazo. En ese lugar fue cuando él declaró que Dios la había seleccionado para él.

“Mily, tú me gustas y quiero que iniciemos algo. La decisión de estar conmigo no te corresponde porque Dios me dijo que tú eras para mí, y tenemos que estar juntos. Yo le oró mucho a Dios y hablo mucho con él, ya no tienes que pensar en otras personas porque la decisión ya la tomó Dios ”, son las palabras que Mily recuerda de su acosador.

No conforme con esto, al regresar del retiro, el padre de la iglesia la llama personalmente para pedirle que no lastime el alma de esa persona, mientras él no dejaba de llamarle, hasta que tuvo que cambiar de número. Sin embargo, él consiguió el número de su mamá años después. También contactó al novio que tuvo después.

Este tipo de manipulación no es un caso aislado

El video alcanzó más de 859 mil visualizaciones, 73 mil reacciones y mil comentarios, los cuales se llenaron de comentarios testificando que muchas han sufrido lo mismo en grupos de iglesias católicos y cristianos, incluso, algunos casos donde los pastores intentaban ejercer su posición para casar a las jóvenes con sus hijos o algún miembro de la iglesia en particular.

El acoso sexual se ejerce con una conducta de agresión, intimidación u hostigamiento relacionada al plano de lo íntimo

“A mi me querían obligar a casarme con un hijo de pastor de otra iglesia, pero literal TODOS! Tíos, primos, abuelos, papás(que son pastores) y al chico lo ilusionaba para que me buscara. Llegó el punto que el chico se quedaba a dormir en mi cuarto, en mi cama cuando yo no estaba y mi mamá lo trataba como un hijo más cuando no éramos nada. Me enojé mucho y dije que era suficiente”, escribió Dulce K. Díaz de León.

“A mi hermanita un "pastor" intentó secuestrarla porque "dios” le dio una revelación en la que mi hermana tenía que ser para él", compartió blueflower.

El acoso es un delito que se castiga con cárcel

“A mí me acosaba un cristiano xq Dios le dijo q tenía permiso de tener amante, me dejó en paz cuando logré contarle a su esposa y a su madre”, redactó otra usuaria.

