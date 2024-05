AMLO dice que respaldo de oposición a programas del bienestar es doble moral; ve riesgo de contrarreforma

“¡Ojo, mucho ojo!”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador para criticar a la oposición, sin decir nombres, por prometer durante las actuales campañas electorales que mantendrían los programas del bienestar si llegan al gobierno; el mandatario advirtió que pueden llevar a cabo contrarreformas.

La advertencia del mandatario federal durante la conferencia Mañanera en Palacio Nacional se dio sin pregunta de por medio, y a dos días después del tercer debate presidencial y a 12 días de las elecciones del 2 de junio.

Sigue leyendo:

AMLO asegura que "van bien las cosas" en el proceso electoral de 2024

AMLO anuncia venta de energía a Belice

Sin mencionar nombres, el presidente se lanzó en contra de las campañas actuales de la oposición. Foto: Presidencia

¿Qué dijo el presidente sobre las campañas de la oposición?

“Entonces: ¡ojo, mucho ojo! cuidado con el doble discurso, la doble moral porque son muy cínicos, como dicen una cosa dicen la otra. Porque me llama la atención que dicen: ‘no, qué se preocupan’. Ah, ¿qué es de corazón, es sincero de que van a seguir apoyando al pueblo? Lo que diga mi dedito (no), ellos no le tienen amor al pueblo, le tienen amor al dinero, ese es su Dios, hablando en plata. Pero sino hablamos así nos quedamos con las medias tintas y nadie nos va a entender”, dijo.

En el último debate presidencial y durante las campañas electorales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, prometieron que los programas sociales se mantendrán si ganan las elecciones.

“Ahora están hablando ‘siguen todos los programas de bienestar’, después de que estaban en contra. Ahora ‘todos los programas de bienestar van a seguir’. Yo nada más quiero recordar algo, de que ello le quitaron a la Constitución del 17, la Constitución que surgió de la Revolución Mexicana, le quitaron todo lo que tenía que ver con la justicia social”, dijo López Obrador.

López Obrador lanzó una serie de cuestionamientos contra sus opositores.

“¿No Salinas modificó el 27 constitucional para privatizar el ejido?, ¿qué no pueden llevar ellos llevar a cabo otras contrarreformas como lo han hecho? ¿Qué fue lo que hicieron con las reformas a las pensiones, no fue un retroceso? ¿Qué no se dedicaron en 36 años a reformar la Constitución para favorecer a una minoría rapaz en contra de los intereses del pueblo con la complicidad del Poder Judicial? ¿Qué no reformaron la Constitución para imponer la llamada reforma energética?”, dijo.

BRC