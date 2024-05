Administración de AMLO recupera 90 hospitales públicos

La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rehabilitado y construido 90 hospitales públicos en todo el país, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

En la ‘mañanera’ de este martes en Palacio Nacional, al presentar los avances del IMSS-Bienestar, resaltó que una gran parte de los hospitales que recuperaron fueron abandonados principalmente en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Presentaron los avances del IMSS-Bienestar. Foto: Especial

“Al principio de la administración (de AMLO) estaban abandonados, inconclusos, emproblemados, sin equipamiento o sin plantilla suficiente. Lo que a final de cuentas para la gente significa lo miso porque es un hospital que no está haciendo operaciones, que no da consultas, que no ofrece estudios auxiliares de diagnóstico”, dijo.

Acusó que el extinto Seguro Popular no funcionaba como una entidad que prestaba servicios sino que financiaba a los susbsistemas estatales, ya que en general daba dinero insuficiente o se iban prorrogando, “buscando ampliaciones del presupuesto, ampliaciones para concluir y ahí se quedaban hospitales”.

30 hospitales pondrán en operación

Zoé Robledo adelantó que en los próximos meses pondrán en operación 30 hospitales más en varios estados del país, pues muchos de ellos están en etapa simplemente de equipamiento y en algunas pruebas. Estos forman parte de los 90 que ha recuperado el actual gobierno.

Entre los hospitales que serán inaugurados después de las elecciones del 2 de junio y antes de terminar en septiembre próximo la administración de López Obrador están el Hospital General de Tijuana Zona Este, Baja California, que inició su construcción en diciembre del 2022 y se pondrá en marcha en julio del 2024.

En Baja California Sur expuso que se construye el Hospital de Santa Rosalía, Mulegé. Este inició construcción en diciembre de 2018 y se inaugura en diciembre de 2024.

En Campeche, el Hospital Materno Infantil en Cd. Del Carmen. Inició en octubre de 2012 y se concluirá en septiembre de 2024.

“Se empieza a construir un hospital Materno Infantil en el año 2012 en Ciudad del Carmen. Ese hospital también quedó abandonado después durante 12 años. Y recientemente, en un acuerdo con la gobernadora Layda Sansores, se decidió donar esa construcción inacabada y banderizada, además, para que sea operada por el Seguro Social”, narró Zoé.

En Chihuahua, el Hospital General de Zona de Ciudad Juárez inició en diciembre del 2014 y se inaugurará en septiembre del 2024.

“En diciembre del 2014 se coloca una primera piedra para la construcción de un hospital de especialidades con unidad de oncología, de la Secretaría de Salud para la atención de personas sin seguridad social. Y se aseguró en ese momento que iba a ser concluido en 2016, incluso hubo un evento de inauguración cuando el hospital no estaba concluido, mucho menos equipado”, resaltó.

Otro está en la Ciudad de México. El Hospital General Regional de Zaragoza, que tuvo daños tras el sismo, se pondrá en operación en julio de 2024.

En Nayarit, el Hospital de la Mujer de Tepic, inició construcción en 2014.

“Comenzó a construirse en 2014, hace 10 años, pero se interrumpió la obra en 2019. Se habían solicitado, como era muy común, incrementos de tiempo, incrementos de presupuesto, y después … puesta en operaciones en junio 2024”, dijo Zoé.

Zoé Robledo concluyó señalando que son 90 hospitales, tanto de los que ya están puestos en operación más cerca de 30 que se están concluyendo en estos próximos meses, “y que muchos de ellos están en etapa simplemente de equipamiento y en algunas pruebas”.