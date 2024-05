Asesinato de Miroslava Breach es “un crimen” del gobierno de Javier Corral: Guadalupe Lizarraga

Por las manipulaciones y omisiones en el asesinato de la periodista Miroslava Breach se trató de “un crimen de gobierno” encabezado por el entonce gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró la escritora y periodista Guadalupe Lizarraga.

En la presentación del libro “Reporte Miroslava”, Guadalupe Lizarraga exhibió pruebas de la carpetas de investigación y una relatoría de la fabricación del crimen contra la periodista asesinada el 23 de marzo de 2017.

Sigue leyendo:

Reportan asesinato del reportero Roberto Figueroa en Morelos

“Protegí a un niño en una callecita”: testigo del ataque a balazos en Tláhuac que dejó 4 personas sin vida

Gudalupe Lizarraga presenta su nuevo libro, "Reporte Miroslava"

FOTO: Especial

“Cuando hay todas esas manipulaciones uno dice cuidado, alerta (...) es un crimen de gobierno. Desde mi punto de vista Pero este ya es una opinión personal sí las evidencias me apuntan a concluir es (un crimen de gobierno encabezado por Javier Corral)”, señaló.

Guadalupe Lizarraga pidió a la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reconsiderar la participación de Javier Corral en caso de ganar la presidencia de la República en la elección del 2 de junio.

“¿Cuál es el mensaje que nos está dando Claudia Sheinbaum y Morena? pues una que es la tolerancia a la tortura, el mismo presidente, porque yo he estado con López Obrador exponiendo todos estos casos de tortura y de fabricación de culpables, y él dijo ‘ya no se tortura en México’. Y sin embargo, tenemos todavía tortura, y no solamente eso, sino que además a los torturadores los están encumbrando todavía en cargos públicos, y no es un asunto nada más de acusaciones mediáticas (...) hay denuncias formales ante la FGR en la Unidad de Tortura de estos actos, y aún así, con esas denuncias se le postula a Javier Corral a un puesto, a un cargo público”, indicó.

Miroslava Breach fue asesinado el 23 de marzo de 2017

FOTO: Especial

"Reporte Miroslava" apunta a Javier Corral como presunto involucrado en el asesinato de la periodista

La periodista Guadalupe Lizarraga presentó una relatoría de las irregularidades manipulación y omisiones para fabricar culpable en el caso de Miroslava Breach, y la presunta participación de Javier Corral.

“El crimen de Miroslava se hizo desde el gobierno, a eso se hizo, el Gobierno del Estado ya sabía. Cuando se cometió el crimen ya sabía que se iba a cometer por las evidencias que se presentan, y dos que este crimen está se fabricó para de ocultar otra situación más”, aseguró Guadalupe Lizarraga.

Aseguró que se fabricaron pruebas como la cartulina con un supuesto mensaje de un grupo delictivo, se torturó a testigos,se omitieron pruebas y se violó la cadena de custodia.

“Y al menos dos policías municipales que venían dos patrullas deberían haber visto cuando plantaron la cartulina, y sin embargo, en sus reportes fue omitido. ¿Quién habla de esta cartulina? ¿quién plantó esto? lo habla la Fiscalía del Estado. Horas después salió en el Javier corral adjudicándose el objetivo del crimen: ‘la mataron porque en realidad es un mensaje para mí’, fue prácticamente lo que dijo Javier Corral, y esta vez parte de las fabricaciones porque al haber policías municipales, al haber incluso omisiones enlaces reportes de fiscalía del Estado desde allí ya se sabía que la iban a matar esa mañana”, afirmó.

EDG