Contingencia Ambiental: estos autos no circulan este 19 de mayo en CDMX y Edomex

Si ya tenías planes con tu auto es mejor que veas quienes no podrán circular por el doble hoy no circula en Ciudad de México y el Estado de México, pues este sábado se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, por lo que este domingo 19 mayo habrá Doble Hoy No Circula, para algunos vehículos.

En caso de que no te importe el Hoy No Circula y decidas ir a pasear, ten en cuenta la multa correspondiente al incumplimiento, ya que negarse puede resultar en la retención del vehículo en el corralón. La multa en la Ciudad de México va de los 2 mil 074 y 3 mil 886 pesos, mientras que en el Estado de México deberán pagar mil 460.80 pesos.

Cuidado la contingencia activó el doble hoy no circula.

Crédito: Cuartoscuro

¿Qué autos no circulan este domingo 19 de mayo?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Los taxis con holograma de verificación “00?, “0?, “1? o “2? que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará La restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Evita multas y atiende el doble hoy no circula.

Crédito: Cuartoscuro

¿Cómo afecta la contingencia en la salud?

Según Medline Plus, una contingencia ambiental significa que la calidad del aire es mala y puede llegar tener afectaciones a la salud, por eso se recomienda no hacer actividades al aire libre, así como tampoco estar expuesto en la calle debido a la mala calidad del aire que respiramos, por esa razón se pide a la población extremar precauciones. Estos son algunos síntomas provocados por la mala calidad del aire.