Doble hoy no circula Edomex para este miércoles 15 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha mantenido la contingencia ambiental por alta concentración de ozono, y anunció que habrá Doble Hoy No Circula este miércoles 15 de mayo. Además, la CAMe comunicó qué vehículos deberán descansar y cuáles podrán circular mañana, por lo que aquí te proporcionamos toda la información necesaria sobre el programa vial.

Es importante recordar que la implementación del Doble Hoy No Circula se basa en la calidad del aire y las condiciones meteorológicas y es importante atenderlas si no quieres ser acredor a una multa.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó en Línea 7 y Línea 2 del Metro hoy, martes 14 de mayo?

Le disparó a su pareja, pero sobrevivió para denunciarlo, ahora pasará 11 años en prisión

La contingencia afecta el ambiente.

Crédito: cuartoscuro

¿Qué autos no circulan por contingencia ambiental?

Para este miércoles 15 de mayo, deberán suspender su circulación en el horario de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Unidades sin holograma de verificación: Esto incluye vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, aquellos con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, que se les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2

Deberán suspender su circulación en el horario de 5:00 a 22:00 horas.

Crédito: cuartoscuro

Restricciones adicionales para los autos que no circulan:

Unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios: Se restringe la circulación del 50% de estas unidades, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par

Vehículos de carga local o federal: Dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos que se encuentran en el Programa de Autorregulación de la CdMx o Edomex

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”: Deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones mencionadas en los incisos anteriores, aplicándoles la restricción de circulación de 10:00 a 22:00 horas

Debido a la contingencia se suspenden las circulaciones normales.

Crédito: cuartoscuro

Los autos que sí circulan