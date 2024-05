Edomex rebasa incendios forestales y hectáreas afectadas del 2023; prevén aumento en en mayo

A 15 días de concluir la temporada de estiaje, el Estado de México ya rebasó el número de incendios, como hectáreas afectadas respecto a todo el 2023, pero aumentará más la estadística al ser mayo el más crítico. Sin embargo, autoridades preparan la restauración de las áreas más dañadas como Jilotzingo y Valle de Bravo, y evitarán el cambio de uso de suelo.

La Secretaría del Campo mexiquense que tiene a su mando a la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), reportó que son 928 las conflagraciones atendidas hasta esta semana, mientras que en todo el 2023 fueron 922, es decir, seis más.

Sigue leyendo:

Incendios forestales arrasan con más de 24 mil hectáreas en Sinaloa; aún persisten dos focos activos

VIDEO: capturan ciudadanos a presunto pirómano, pero son detenidos por la autoridad

Además, que las hectáreas afectada superan las 20 mil, que rebasan la estadística de la pasada temporada de estiaje.

En entrevista para El Heraldo, la titular del ramo, María Eugenia Rojano Valdés, reiteró que el cambio climático y la sequía que se viven han incidido para que aumentarán los fuegos forestales en este 2024.

Probosque indica que 2024 supera la estadística de 2023. Foto: Gerardo García

Pero admitió que al ser mayo el más crítico de la temporada de estiaje, en la última quincena aún aumentará los casos y las afectaciones.

“Son seis incendios más comparado con el año pasado que fueron 922 y estamos en 928, no más o menos… Son más de 20 mil hectáreas afectadas obviamente la mayoría sigue siendo pastizal, menor el tema de arbolado adulto, pero pues eso no significa que el impacto no sea grande. Seguramente sí, todavía nos faltan 15 días por lo menos que es este mes crítico”, indicó.

¿Valle de México es la zona más afectada por incendios forestales?

Rojano Valdés admitió que las zonas más afectadas han sido Jilotzingo, en el Valle de México; y Valle de Bravo, en zona sur; aunque también en otros municipios de la región norte.

Incendios forestales reportados en Valle de Bravo. Foto: Gerardo García / EL HERALDO

Por ello, anunció que ya hicieron los análisis para empezar con la restauración de las zonas, comenzando con las anteriores al ser protegidas o con vocación turística.

Garantizó que con los trabajos se blindará que esas áreas no enfrenten cambios de uso de suelo, aunque la ley marca que no se permite en un período de 20 años, pero lo reforzarán.

“Ya se iniciaron los trabajos de revisión con el grupo técnico, pero ya los lugares exactos ya te lo estaremos dando a conocer”, explicó.

TJM