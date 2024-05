CAMe activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex hoy, lunes 13 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que a las 15:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono de 156 ppb en la estación de monitoreo UAM Iztapalapa (UIZ), ubicada en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.

Lo anterior, debido a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país, asociado con una masa de aire con ligero a moderado contenido de humedad, con cielo despejado a medio nublado. Por su parte, la estabilidad atmosférica es de moderada a fuerte, lo cual ha motivado el estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo, dado que la radiación solar ha sido muy significativa y el viento en superficie ha persistido con intensidad débil en lo que va del día.

Registran altas concentraciones de ozono en todo el Valle de México. Foto: Especial

¿Cuáles son las medidas y recomendaciones para la población ante la contingencia ambiental?

Debido al incremento de ozono en el ambiente la comisión ambiental recomienda evitar las actividades al aire libre que puedan inducir enfermedades o afectar las vías respiratorias, entre ellas se encuentran las siguientes:

• Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

• Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

• Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

• Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Además recomiendan a la población que se mantenga informada sobre la calidad del aire con la App “Aire”, o visitar el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Piden circular en bicicletas y evitar el uso de automóviles. Foto: Especial

¿Cómo reducir las emisiones de carbono para favorecer la contingencia ambiental?

Entre las actividades que se pueden realizar para modificar la contaminación están las actividades en línea o trabajaos a distancia que puedan facilitar las labores evitando salir fuera de casa. Además en este caso los productos que contengan solventes quedan prohibidos, se pide evitar el uso de aromatizantes, pinturas e impermeables.

Estas son otras recomendaciones que hace la CAMe para evitar favorecer la contaminación ambiental:

• Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

• Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

• Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Cambia Hoy No Circula, hoy 13 de mayo

Mañana martes 14 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.