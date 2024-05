"Espero que esto no le pase a nadie": extranjera es manoseada por un hombre en calles de CDMX | VIDEO

Últimamente en redes sociales se ha observado que mucho muchos extranjeros que actualmente se encuentran viviendo en algún lugar de México comparten videos de la comida, playas, restaurantes, museos o zonas arqueológicas, en los que no faltan quienes les agradezcan que se sientan cómodos y maravillados con el país.

Sin embargo, también hay otros que han llegado a subir clips quejándose del clima o los sonidos característicos de México como el del organillero, los tamales, fierros viejos y muchos más, por los que de inmediato reciben decenas de comentarios de mexicanos en los que les recomiendan que se regresen a su país si no están cómodos con las costumbres nacionales y que dejen de gentrificar al país.

Extranjera denuncia en redes que fue manoseada en calles de la CDMX

Así como en las redes se pueden encontrar videos de todo tipo en los que se refieren positivamente sobre la cultura mexicana, pero también en los que critican algunos aspectos, hace apenas un día, una extranjera identificada como Anna compartió llorando en su cuenta de TikTok que fue "manoseada" en la calle Escandón de la capital del país.

"Lamento que mi español no sea muy bueno, pero quería compartirlo, así que espero que eso no le pase a nadie más... Ok, ocurrió en la esquina de Altara (sic) y Baja California en Escandón. Yo estaba caminando y el se acero (sic) detrás de mí y me agarró por debajo del vestido como eso (haciendo señales con sus manos) y muy duro", contó.ç

Agregó que el sujeto después corrió en dirección hacia el sur, hacia la calle de Benjamín Franklin, y pese a que ella aseguró haber corrido detrás de él no contaba con los zapatos adecuados y él era muy veloz. Describió que era de al menos 1.60 metros de altura y que llevaba jeans oscuros y una camisa gris de manga corta y una bolsa cruzada de origen mexicano.

"Quiero decir que no es mi experiencia normal en México, me encanta México, me encanta la gente de México, es una mala persona, yo conozco gente muy amable en Ciudad de México, no es mi experiencia normal con la gente mexicanos y estoy muy muy muy agradecida con los grupos de mujeres mexicanas que me vieron molesta, que me dieron agua y me dieron un abrazo y yo espero que eso ayude a alguien", finalizó.

¿Qué dijeron los internautas de su video?

Ante su video de denuncia, la joven recibió diversos comentarios por parte de los usuarios de esa red social: "M4ldit0s enfermos que creen que eso está bien o que es bonito! Que triste que te haya pasado eso Ana! Un fuerte abrazo y ánimo!", "Lo siento demasiado, espero no vuelva a suceder, pero no dudes en gritar y pedir ayuda, la gente podría ayudarte.", "Puedes levantar tu denuncia urgentemente para que puedan rastrearlo en cámaras", "Hay botones de pánico en varias partes, identificalos y presionalos, ellos tienen comunicación urgente y puede comunicarse por radio y por videocamaras"; sin embargo, no faltaron los comentarios burloes: "Que campeon!!! Old school Mexican move. Una agarradita de nacha no te hace daño güera", "que afortunado sujeto", "Te irás de México ?".

El agresor fue identificado

La joven compartió un segundo video donde comentó que ya se puso en contacto con un abogado que la ayudará con su agresión sexual. Hasta el momento ya cuenta con grabaciones del sujeto que la agredió luego de tener acceso a cámara de videovigilancia de la zona.