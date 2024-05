Mujer toca de forma indebida a un payaso en pleno festejo del Día de las Madres: VIDEO

A través de redes sociales circula un video que ha generado una gran controversia pues resulta que una madre de familia tocó de manera indebida a un payaso que amenizó el Festival del Día de las Madres en una escuela primaria, por lo que, como era de esperarse, la grabación desató todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Este controversial video fue difundido a través del perfil oficial de Facebook de “Los Manilocos”, donde “Mani”, el payaso que aparece en la grabaciónm señaló que este controversial momento ocurrió en un festejo del Día de las Madres, el cual se llevó a cabo en una escuela primaria, cuya ubicación se desconoce, pero se sabe que pudo haber sido en el estado de Veracruz o en Oaxaca pues el “payaso stripper” anunció presentaciones en las referidas entidades hace unos días, además, aseguró que la mujer estaba compitiendo por una licuadora.

Así reaccionó Pibi Maniloco tras ser tocado de manera indebida por una madre de familia. Foto: TikTok: losmanilocos

“Ya empezamos los festejos del Día de las Madres… ¿y qué tiene? Dándolo todo por la licuadora marca Taurus”, escribió el payaso “Pibi Maniloco” para acompañar el controversial video en el que también aparecieron otras madres de familia y alumnos de la primaria.

Así fue el controversial momento en el que una madre de familia toca indebidamente a un payaso en el Festival del Día de las Madres

En el video difundido en redes sociales se puede ver que la madre de familia baila al ritmo de una canción de Reggaetón frente al payaso y poco a poco el baile fue subiendo de intensidad debido a que los movimientos de la mujer eran cada vez más atrevidos, incluso en algún momento hizo que el “payaso stripper” la cargara y en otro momento le propino una nalgada, lo cual, provocó risas entre el resto de los padres de familia y entre los menores que apreciaban la participación de la mujer.

En la recta final del video se puede ver que el payaso y la mujer quedaron de frente y mientras la mujer decía al micrófono “a mí me gusta agarrar…” tocó el área genital de “Pibi Maniloco”, quien de inmediato se dobló y se llevó las manos a la referida zona para protegerse, sin embargo, todo parece indicar que siguió con el show, pero ya no se pudo apreciar más debido a que el video se cortó, no obstante, también se alcanzó a ver que la reacción de los espectadores.

Como era de esperarse, el controversial video tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que, hasta el corte de esta redacción ya acumula más de ocho millones de reproducciones, además, en la caja de comentarios del post en cuestión se emitieron todo tipo de opiniones al respecto donde el actuar de la mujer fue severamente criticado, además, se cuestionó el motivo por el que las escuelas primarias se permiten este tipo de dinámicas, las cuales, como agravante de la situación, son presenciadas por los menores.

Cabe mencionar que, en las redes sociales de “Los Manilocos” están disponibles otros videos donde queda en evidencia que este tipo de situaciones son más que frecuentes en los Festivales del Día de las Madres a los que fueron invitados.