Marchas y movilizaciones para hoy, viernes 10 de mayo 2024

AGENDA DE MOVILIZACIONES VIERNES 10 DE MAYO 2024.

MARCHA:

COLECTIVOS DE MADRES BUSCADORAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Monumento a la Madre entre Villalongin y James Sullivan Esq. Av. Insurgentes Col. San Rafael Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

RUMBO A: Angel de la Independencia y Zocalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Marcha “Buscando Nos Encontramos”, con la finalidad de sumar esfuerzos al llamado de “Unificación Nacional Contra la Desaparición”, ya que acusan que el Gobierno está desarticulando sus demandas y llevando una doble desaparición de las personas al borrarlas de los censos de desaparecidos en el país.

CONCENTRACIONES:

SIEMBRA CULTURA A.C.

HORA: 09:00

LUGAR: Explanada de la Estela de Luz en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo

MOTIVO: Mesa lúdica y protesta pacífica sobre el uso responsable y tolerancia a los consumidores de cannabis.

ÁCID CREW.

HORA: 12:00

LUGAR: Museo Memoria y Tolerancia en Av. Juárez No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Evento “Rave 4:20 Tonantzin”, con la finalidad de concientizar a la población sobre el respeto a los espacios para consumidores de cannabis.

_UNIFICACIÓN NACIONAL DE FAMILIAS BUSCADORAS CONTRA LA DESAPARICIÓN.

HORA: 18:00

LUGAR: Basílica de Santa María de Guadalupe en Fray Juan de Zumárraga No. 2, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Celebración Eucarística para las madres buscadoras, lo anterior en el marco de la marcha por la “Unificación Nacional Contra las Desaparición".

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA PRENSA".

HORA: Durante el día

LUGAR: Instituto Nacional de Migración (INM) Av. Homero No. 1832, Col. Polanco 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Solicitan que el campamento migrante instalado sobre las vías de la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, sea trasladado a instalaciones más dignas, ya que sus desechos violentan los derechos de los niños a un ambiente sano.