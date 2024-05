Juez le pone un alto a Pemex, le da 24 horas para reactivar pensión de María Amparo Casar

Un juez le ordenó a Pemex que tiene sólo 24 horas para reintegrar el pago de la pensión post-mortem a María Amparo Casar Pérez, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, está pensionada desde enero de 2005, pero desde la primera quincena de marzo Pemex omitió el pago de su pensión, ya que para la empresa esa pensión es indebida, pues Carlos Fernando Márquez Padilla García, su ex esposo, no falleció por accidente de trabajo, si no que al parecer se trató de un suicidio.

La presidenta de MCCIP es pensionada vitalicia de Pemex, debido al fallecimiento de su expareja. Sin embargo, la empresa asegura que para que ella pudiera tener esa pensión se cometió un caso de corrupción en el que la también académica ha gozado de una pensión millonaria, pues le ha sido otorgada una cantidad de a 135 millones de pesos mexicanos. Supuestamente, María Amparo junto al intelectual Hector Aguilar Camín, acudieron con el entonces procurador para pedirle que cambiara el dictamen de la muerte del ex funcionario Carlos Fernando Márquez Padilla García.

¿Por qué le van a devolver la pensión a María Amparo Casar Pérez?

María Amparo Casar Pérez emitió un amparo para que pudieran devolverle la pensión, y aunque el juez se declaró incompetente para seguir siento parte del problema entre la académica y Pemex, el juez resolvió a su favor, pues asegura que el patrón no puede suspender unilateralmente el pago de la pensión cuando se activa ese derecho. En la demanda que emitió María Amparo Casar aseguró que con la suspensión de la pensión su “subsistencia se verá comprometida” y que ella no ha sido notificada de la suspensión de la pensión.

“A menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que, una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón”.

¿Qué hizo Pemex ante el caso de María Amparo Casar Pérez?

Según el juez, la pensión simplemente se dejó de pagar de manera unilateral y sin notificación alguna, ni fundamentación ni motivación, por lo que suspenderla legalmente no está sustentada, por lo tanto la empresa de Petróleos Mexicanos, tendrá que reactivar de manera inmediata y esperar a que un juez sea quien otorgue la suspensión.

Mencionó que la pensión se dejó de pagar a partir de la primera quincena de marzo de este año, sin fundamentación, ni motivación. Aunque el mismo juez se declaró incompetente para seguir conociendo la demanda de garantías de María Amparo Casar, por lo que ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia administrativa.