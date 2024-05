4 de cada 10 mujeres que laboran en México no planean ser madres: OCC

La OCC, una bolsa de trabajo en línea, dio a conocer los resultados de una encuesta sobre la maternidad y las prestaciones que otorgan las empresas a sus colaboradoras que ya tienen hijos o están pesando tenerlos. En plenas festividades del Día de las Madres, la bolsa de trabajo más grande del mundo asegura que al menos 4 de cada 10 mujeres trabajadoras no planean tener hijos.

La desigualdad salarial, el acoso a las mujeres en el trabajo, la falta de facilidades o prestaciones a las madres trabajadoras puede influir en que algunas mujeres decidan no tener hijos, pero en esta encuesta la OCC, revela las razones por las que estas mujeres han decidido no tener hijos en un futuro cercano, incluso algunas aseguran que esa ya es una decisión que han pensado y planeado desde hace mucho tiempo.

Algunas mujeres trabajadoras tienen claro que no quieren ser madres en un futuro cercano.

Las mujeres se preguntan ¿Cómo afecta la maternidad en el trabajo?

Según datos compartidos por la OOC 4 de cada 10 mujeres encuestadas aseguraron que no tienen hijos ni planean tenerlos en un futuro cercano. Del total de todas las mujeres encuestadas el 51% afirma que su decisión en torno a la maternidad no tiene nada que ver con su trabajo o carrera profesional, el 12% piensa que sus ingresos se verían afectados, mientras que el 7% considera que no podría combinar la maternidad con el trabajo, un 3% aseguró que en el rubro en el que se desempeñan laboralmente no tienen oportunidades para las madres, el 2% tiene miedo de sufrir discriminación laboral si llegan a ser madres, el 22% prefirió no contestar y un 3% mencionó otro tipo de razones.

El 59% de las madres o quienes planean serlo en un futuro cercano piensa que su rol de madre impacta o impactará de manera positiva en su desarrollo profesional, pero un 23% consideró que no tiene o tendrá ningún tipo de impacto y el 18% de las mujeres trabajadoras encuestadas considera que lo hará de manera negativa.

¿Cómo equilibrar la maternidad y el trabajo?

En las preguntas sobre cuál es la percepción de combinar el trabajo con la maternidad, el 36% aseguró que percibe un riesgo de sufrir estrés laboral por conciliar ambas cosas. El 33% mencionó la falta de apoyo en las organizaciones para las mujeres que son mamás. Aunque destacaron algunas ventajas como los permisos por maternidad y el respaldo de compañeros y superiores cuando existe algún tema con sus maternidades.

También las mujeres encuestadas resaltaron la necesidad de evitar prácticas de discriminación laboral o sesgo en relación a la maternidad, algunas de ellas pidieron que se respeten los apoyos de las empresas conforme lo que marca la ley. Otras mujeres pidieron que se contara con programas de apoyo a las madres trabajadoras como tener acceso a guarderías privadas y espacios de lactancia.

Algunas de las mujeres encuestadas aseguran que no tienen las prestaciones básicas que marca la ley para las madres de familia.

Los trabajos remotos son una gran opción para las mujeres que son madres trabajadoras

6 de cada 10 encuestadas aseguraron que en la empresa en la que laboran o en el último empleo que tuvieron otorgan las licencias de maternidad como marca la ley, un 9% afirmó que ofrecen más de lo marcado por la ley y aunque por ley se deben dar licencias de maternidad un 8% aseguró que en su organización no otorgan licencias de maternidad y un 25% desconoce si la empresa donde trabajan ofrecen ese tipo de prestaciones.

Aunque una de las comodidades en el trabajo que mencionaron 7 de cada 10 actuales o futuras madres fue la modalidad de empleo híbrido, o sea que algunos días puedan gozar del trabajo remoto. El 15% prefieren el trabajo presencial y 14% por el trabajo remoto al 100%, pues eso les da mayor tiempo con sus hijos.