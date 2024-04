"Fofo" Márquez volvió a llorar en audiencia frente a la víctima, buscan vincularlo a proceso

Rodolfo, mejor conocido como Fofo Márquez, continuará en el centro penitenciario de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que una mujer lo denunciara por lesiones, y la Fiscalía lo acusara por tentativa de feminicidio. Este martes hubo una audiencia donde aplazaron para el miércoles la decisión de vincularlo a proceso.

Fofo se ha hecho viral en los últimos días debido a su arresto, pero también al comportamiento que ha tenido. Primero captado con una sonrisa mientras era escoltado por los oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), después porque lo captaron llorando en su audiencia inicial.

No fue la primera vez. Durante la reciente audiencia de este 9 de abril de 2024, Fofo Márquez volvió a derramar lágrimas mientras pasaban en video de la agresión a puñetazos y patadas que le propinó a una mujer por un accidente automovilístico. Estuvo presente la víctima, pero también su familia, abogados de ambas partes, entre otras personas.

La audiencia en la sala 9 de los juzgados del Centro Preventivo y De Readaptación Social Tlalnepantla duro alrededor de cuatro horas. Los abogados defensores del influencer intentan derribar el argumento de que se trató de un feminicidio en grado de tentativa, pues el dictamen médico indica que fueron lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Será este miércoles 10 de abril de 2024 cuando se decida finalmente su situación legal, por lo que permanecerá en prisión durante las siguientes horas. Además, tendrá que establecerse el delito por el que será juzgado ante la Ley. Mientras tanto, y hasta que no se dicte una condena en su contra, será identificado como inocente.

La propia víctima informó que espera que la juez dictamine a su favor. Reveló que a las 10 de la mañana será la audiencia del miércoles 10 de abril. Dijo que se sintió agredida por reproducir el video de la golpiza frente a las personas, pues se sintió mal de que lo pasaran segundo a segundo.

"Ni siquiera lo voltee a ver, no estoy preparada psicológicamente para verlo, si te ve bien, mal. No estoy preparada para enfrentarme con él. Como les decía, sí tengo miedo. Todo el mundo me dice que me va a mandar a hacerme cosas. No he podido salir a hacer mis cosas normales", dijo la víctima en una reunión con la prensa a la salida de la audiencia.