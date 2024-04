Choque de microbús contra un muro deja 6 lesionados en Coyoacán

Un microbús perdió el control y se impactó contra un muro en la alcaldía de Coyoacán, de la Ciudad de México. El incidente dejó como saldo un total de 6 heridos, quienes son atendidos por servicios de emergencia. El suceso tuvo lugar sobre Calzada México Xochimilco y Avenida Huipulco, a un costado del monumento a Emiliano Zapata.

Dos de los lesionados eran menores de edad, quienes se dirigían a su escuela en compañía de sus padres. Los pasajeros inicialmente aseguraron que el conductor se quedó sin frenos y decidió impactarse contra el muro. Sin embargo, el conductor dio su versión de los hechos y afirmó que el accidente surgió debido al cruce con un motociclista.

Al lugar acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes atendieron a los heridos por lesiones menores, tal y como fueron golpes en brazos y piernas. Uno de los niños estudiantes se acostó aun lado del monumento para recuperarse y esperar la llegada de los servicios médicos.

"Se me atravesó una motocicleta y por no embestirlo, ya no pude evitar, al momento que me impacto, el motociclista se va, eso fue lo que pasó", reveló el conductor del microbús para Foro Tv.