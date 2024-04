Adolescente fue víctima de violación por parte de su entrenador de futbol, hoy a 3 años siguen pidiendo justicia

Una adolescente cuya identidad se omitirá por motivos de seguridad fue víctima de violación por parte de quien sería su entrenador de fútbol hace tres años. El nombre del presunto agresor es Daniel "N", un hombre que según la madre de la víctima ni siquiera cuenta con credenciales para enseñar el deporte, pero sigue libre y dando clases a menores de edad.

En entrevista para El Heraldo de México, la señora Georgina —mamá de la joven— expresó que desde el primer momento en el que se enteró que su hija había sido víctima de abuso inició una batalla con las autoridades sin que hasta el momento haya tenido acceso a la justicia.

De hecho, a casi tres años de que inició con el andar institucional, apenas este miércoles 10 de abril, Georgina y sus familiares están citados a una audiencia en el Reclusorio Oriente en la que podría reconocerse la responsabilidad del sujeto que les cambió la vida para siempre.

De acuerdo con el testimonio de la señora Georgina, cuando su hija tenía la edad de 15 años entrenaba futbol en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX). No obstante, detrás de una actividad que debería llenar a la joven de aprendizaje y diversión, se escondía un caso de abuso.

En una ocasión en la que la entonces menor de edad llegó tarde a su casa, para evitar ser regañada por su mamá, finalmente confesó lo que estaba viviendo presuntamente por parte de quien se encargaba de su entrenamiento deportivo.

La madre de la víctima contó que Daniel "N" violentó a su hija en varias veces y distintos lugares. Se presume que fueron alrededor de cuatro ocasiones en un periodo de aproximadamente cinco meses por las que ahora están exigiendo que se les voltee a ver.

Al día siguiente de que Georgina se enteró de lo que estaba pasando su hija, no lo pensó dos veces y en compañía de su familia, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en la colonia Doctores para levantar la demanda correspondiente.

Después de las labores iniciales por parte de las autoridades, fue cuando comenzó el recorrido legal de la señora, quien por año y medio acudió cada semana con las instituciones a fin de tener información sobre su caso. ¿La respuesta? Únicamente largas y más largas.

Entre demoras en el proceso y trabas por parte de las autoridades, este miércoles 10 de abril se espera una audiencia con la que se podría determinar la responsabilidad de Daniel "N". Y es que aunque han pasado tres años de los hechos, hasta el momento no ha sido detenido y ni siquiera existe una orden de aprehensión en su contra.

"Anda libre. Es entrenador de futbol supuestamente, pero no está acreditado, no tiene acreditación alguna de que sea un entrenador. Sigue en la calle y me imagino que todavía sigue dando clases de futbol a niñas y niños menores de edad", expresó la madre.

El abuso cometido contra la hija de Georgina le cambió la vida a la víctima y a toda su familia. La joven ha tenido afectaciones tanto físicas como psicológicas, mientras que su mamá también tuvo que recurrir a terapia y además financiar abogadas que le dieran seguimiento al caso.

En medio de todo un mar de angustia es como ahora, los seres queridos de la joven que hoy tiene 18 años de edad no dejan de pedir justicia por la violencia y la destitución de la jueza que según cuentan a este medio, se ha encargado de entorpecer el proceso.

No obstante, de acuerdo con la señora, si buscan que se esclarezca el caso no sólo es por su hija, sino por todas las víctimas a las que el sistema les ha quedado a deber.

"Que nos tomen en cuenta a las mujeres. Mi hija no es la única situación. He visto en las noticias que en otras situaciones los mismos jueces dan libertad a los violadores por cualquier cosita que ven ellos que no es suficiente. Yo si quiero que se haga justicia para todos, no nada más para mi hija, sino para toda la gente", finalizó Georgina.