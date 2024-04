A 19 años del desafuero de AMLO, así fue su discurso: "la historia los juzgará a ustedes"

Un día como hoy, de hace 19 años, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados para defenderse del proceso de desafuero que se inició en su contra. Este 8 de de abril de 2024, el actual jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó este suceso como "histórico" y revivió el discurso que dio el titular del Ejecutivo durante el 7 de abril de 2005.

"A 19 años de este histórico discurso, sigue siendo un honor estar con Obrador", escribió Martí Batres en una de sus publicaciones en X, antes Twitter. El jefe de Gobierno también compartió el video oficial del discurso pronunciado por López Obrador ante la Cámara de Diputados, el cual cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube y ha sido recordado en diferentes ocasiones por el actual presidente de México.

¿Qué dijo AMLO en su discurso contra el desafuero?

Fue en 2005, cuando el actual presidente del país acudió a la Cámara de Diputados y ofreció un discurso para pronunciarse contra el desafuero en su contra. En su mensaje, López Obrador dijo que "muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria".

“Quienes me difaman calumnia y acusan son los que se creen amos y señores de México, son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y el PAN, son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías”, agregó López Obrador. Y finalmente terminó su mensaje con una contundente frase, la cual ha sido recordada a través de los años: "ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todaví­a falta que a ustedes y a mí­ nos juzgue la historia".

¿Cómo fue el desafuero de AMLO?

De acuerdo con el discurso de AMLO, pronunciado ante la Cámara de Diputados, el desafuero fue ordenado por el entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada. El actual titular del Ejecutivo acusaba que los partidos de oposición pretendía evitar que participara en las elecciones del 2006, en las cuales resultó electo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El desafuero contra el entonces jefe de Gobierno dividió opiniones entre el pueblo mexicano, ya que algunas personas estaban a favor, mientras que otras acusaban de "autoritario" al gobierno de Fox. Fue el 4 de mayo cuando la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) determinó no ejercer alguna acción penal contra Andrés Manuel López Obrador.