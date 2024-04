Eclipse solar 2024: niños jaliscienses sí tendrán clases y disfrutarán el fenómeno astronómico en Jalisco

Dos millones y medio de niños que cursan educación básica en Jalisco tendrán clases normales este lunes 8 de abril. Los maestros del turno matutino tienen la instrucción de no permitir actividades al aire libre mientras dure el eclipse solar que podrá verse en 94% pero sí pueden hacer experimentos científicos. Sin embargo, los padres de familia pueden decidir si llevan o no a sus hijos a la escuela.

Por otro lado, en el Planetario Lunaria, el Instituto de Astronomía y Meteorología así como en el Zoológico de Guadalajara habrá científicos y promotores de ciencia explicando a los niños el fenómeno e incluso observar el comportamiento de los animales durante el fenómeno astronómico.

“Las aves van a estar en su día a día normal y conforme va avanzando el eclipse, las aves van a refugiarse en los árboles. Posiblemente podrá verse un fenómeno especial con los murciélagos. No se alarmen, es normal, puede que salgan los murciélagos y van a regresar conforme pase el eclipse”, apuntó a El Heraldo de México, el biólogo y rescatista de animales salvajes, Luis Alberto Cayo, conocido como “El Garuda de Tlajomulco”.

Emiten recomendaciones para disfrutar del eclipse solar

Existen lentes especiales para poder observar el eclipse de manera segura con MYLAR polímero oscuro. FOTO: Especial

La Secretaría de Educación Jalisco emitió recomendaciones para disfrutar del eclipse solar de un modo seguro. “Las nubes no tienen un filtro, no ofrecen seguridad. Aún si está nublado no podemos mirar directamente el eclipse.

Existen lentes especiales para verlo con MYLAR polímero oscuro (10 segundos viendo el sol y 20 segundos de descanso), el filtro de soldador número 14.

En el zoológico vamos a estar narrando el eclipse y en la misma pantalla se abrirán cámaras en distintos hábitats de animales para notar cuál es el cambio de comportamiento. Habitamos el planeta y lo compartimos con otros seres vivos”, añadió Cuauhtémoc Méndez, de Tribu Astronómica.

