Colima prepara punto de observación seguro para el eclipse solar

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (Cecytcol) dio a conocer que este lunes en la capital de Colima se contará con espacio abierto al público donde ofrecerán la posibilidad de observar de forma segura el eclipse solar este lunes 8 de abril.

El lugar es el exterior Museo interactivo Xoloitzcuintle de Ciencia y Tecnología, ubicado en el Parque de la Piedra Lisa, donde se contará con gafas especiales certificadas para prestar al público y observar de manera segura el denominado 'El Gran Eclipse Americano'.

Así puedes observar el eclipse

Es un evento para niños menores de 8 años con sus padres. Crédito: Freepik

Ahí las personas que deseen apreciar el fenómeno podrán asistir en horario de 10:00 am a 1:30 pm, recordando que deben de registrarse previamente en el siguiente enlace https://cutt.ly/aw9hH7G5 para asegurar lentes en un horario designado.

En Colima, el eclipse será parcial y se podrá observar a partir de las 10:54 de la mañana y la mayor obscuridad, del 90 por ciento se verá a partir de las 12:10 del mediodía.

Además, debido a que no habrá suspensión de clases ni actividades laborales por el fenómeno astronómico, el Cecytcol emitió recomendaciones para realizar una observación segura, como no mirar directamente al sol sin protección, incluso durante un eclipse. Explicó que la radiación solar puede causar daño instantáneo a la retina, lo que puede resultar en pérdida permanente de la visión.

También recomendó utilizar gafas de eclipse solar certificadas: las gafas especiales diseñadas para observar eclipses solares ofrecen protección adecuada para los ojos. Asegúrate de adquirir gafas que cumplan con los estándares de seguridad y que estén certificadas para la observación solar.

Así puedes asistir al día de observación. Crédito: Estado de Colima

Llaman a ver el eclipse de modo seguro

Aún con protección especializada y adecuada pidió no mirar por más de 30 segundos el sol. Además, destacó que los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

No es seguro observar el fenómeno a través de cámaras fotográficas regulares o teléfonos celulares, ya que se podría dañar el dispositivo y la vista de quien los use. Utilizar métodos de observación indirecta como transmisiones en vivo por televisión o redes sociales.

Supervisar a menores de edad: Si estás observando el eclipse con niñas o niños, asegúrate de supervisarlos en todo momento y explicarles la importancia de no mirar directamente al sol sin protección.