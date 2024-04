Maestros bloquean el acceso al Aeropuerto de La Paz en Baja California Sur

Este viernes maestros de la Sección 3 del SNTE han bloqueado el acceso al Aeropuerto Internacional de La Paz, en Baja California Sur, como medida de presión para lograr los acuerdo firmados desde el pasado mes de octubre del 2022 donde autoridades del Gobierno Federal se comprometieron con la base magisterial para pagar el concepto de “Quinquenios” y la regularización de plazas para docentes y administrativos. Muchos de ellos han esperado hasta 24 años estas prestaciones:

“Hasta el día de hoy no se han hecho las negociaciones pertinentes, tampoco se pagan los quinquenios e incluso, no se ha gestionado ninguna plaza para los docentes administrativos y compensados que tienen más de 24 años en espera, no obstante, hemos buscado alternativas a través de acercamientos con el sindicato, en el congreso del estado y la Secretaría de Educación Pública sin respuestas luego de 2 años de esta lucha” Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño.

Bloquearon la salida al norte del país Foto: Especial

Y es que no han encontrado un respaldo real de la Dirigencia Sindical de la Sección 3 del SNTE a la que corresponde Baja California Sur, por parte de su líder Elmuth Castillo a quien en reiteradas ocasiones, le han exigido una postura firme para el apoyo a sus agremiados, la cual dicen, no tiene ante las autoridades.

Presionan a las autoridades de Baja California Sur

Por lo anterior, desde este medio día un grupo de agremiados al magisterio bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de La Paz y la salida al norte del estado como medida de presión ante las autoridades, lo que ha generado descontento de los turistas y los propios residentes de las colonias contiguas al aeropuerto pues se ha hecho inaccesible el paso.

Esperan la respuesta de autoridades locales Foto: Especial

Muchos turistas han ya perdido sus vuelos y han tenido ademas que pagar por un nuevo vuelo o las penalizaciones correspondientes en las agencias arrendadoras de autos por el retraso en la entrega de las unidades arrendadas.

Hasta entrada la tarde de este viernes aun no se han presentado las autoridades al plantón magisterial por lo que según los manifestantes “no lo levantaran hasta contar con la presencia del Gobernador de Baja California Sur, Victor Castro Cosío”. Por lo pronto la circulación será de manera intermitente por 20 minutos en cada hora.

