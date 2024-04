Con piñas y sandías, Yahir agradece que su hija sobreviviera al cáncer

Yahir Caballero cada año viaja en su camioneta hasta la ciudad de Xalapa para regalar fruta a pacientes y sus familiares en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa”.

Él es productor de piña y sandía en el municipio de la Isla, al sur del estado de Veracruz, y recuerda que hace cuatro años su hija fue diagnosticada con leucemia, pero después de un largo y tortuoso proceso ella ganó la lucha contra el cáncer y ahora mejora su salud.

Como una muestra de agradecimiento y empatía con las demás familias que enfrentan la misma situación, él busca devolver la esperanza a otras personas, mediante sus acciones altruistas.

Yahir se traslada en su camioneta durante poco más de tres horas de ciudad Isla a la capital veracruzana, para repartir las piñas y sandías que casi llenan su batea. Afuera del Cecan, ubicado sobre la calle Soconusco, en la colonia Aguacatal, se aparcó y entregó la fruta a los familiares de pacientes con cáncer que se acercaban a saludarlo.

"Para mí es una forma de agradecer. Aquí la gente me dice: oye, vendemela, y yo respondo que no, que no la vendo, la regalo. La gente está contenta, y a mí no me duele regalarla, es algo que también debo dar yo. Porque Dios me ayudó. A mí no me cuesta darlo. Yo también estuve ahí y sé cómo se siente y se vive”.