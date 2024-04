AMLO exige al Departamento de Estado “quitar” informe de DH: “mienten, viola soberanías y es obsoleto”

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió este jueves al Departamento de Estado de Estados Unidos “quitar” ya el informe anual que elabora de derechos humanos en otros países, pues acusó que “mienten”, es obsoleto y viola soberanías de los pueblos.

El reclamo del mandatario mexicano se da después de que esta semana el Departamento de Estado presentó el informe que señala que en México siguen ocurriendo graves violaciones en derechos humanos y un acoso al Poder Judicial, principalmente a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña.

“La única cosa es pedirle al Departamento de Estado que revise lo de sus recomendaciones porque son violatorias de las soberanías de los pueblos, ellos no son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta a países y pueblos independientes y soberanos.

“Dicen, ‘no, es que lo hacemos desde 1977’. Pues ya quítenlo porque eso es obsoleto. Luego dicen ‘es que lo hacemos para informar al Senado de quién se porta bien, quién se porta mal, para que al que se porta bien le demos ayuda’”, dijo.

Sostuvo que “eso es falso” que EU esté ayudando con propósitos humanitarios a América Latina y El Caribe, pues afirmó que no lo han hecho desde el Plan de Alianza para el Progreso que inició el presidente Kennedy entre 1960 y 1970.

“A la fecha no hay ayuda, o la ayuda es militar. Como le hacían aquí, que mandaban helicópteros artillados con el Plan Mérida, pero a nosotros con qué nos han ayudado, además no hemos pedido ni un dólar y no creo que hayan ayudado a ningún otro pueblo, nada”, dio.