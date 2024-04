AMLO habló de las playeras de la Santa Muerte, ¿qué dijo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó durante su conferencia de prensa matutina su opinión respecto a las populares playeras que hacen alusión a su persona y que han conquistado las redes sociales en las últimas semanas.

"No tengo opinión, soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, tienen derecho a hacerlo, tiene que ver con la libertad religiosa". No no nos metamos en eso, ya tiene tiempo que se resolvió". Agregó que por la temporada electoral, "ahora todo se vuelve nota".