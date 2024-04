Cartier accede a vender a 270 pesos aretes a comprador mexicano

Tras varios días de discusiones en redes sociales y gracias a la mediación de la Procuraduría Federal del Consumidor, la marca de lujo francesa Cartier accedió a vender dos piezas de joyería a un precio irrisorio.

La historia comenzó días atrás, cuando el usuario de redes sociales identificado como Rogelio, contó que encontró la inverosímil oferta en la página oficial de Cartier de un par de aretes de la colección Clash, hechos con oro rosa, a solo 237 pesos.

Rogelio no dejó pasar la oferta de los aretes, cuyo costo real supera los 200 mil pesos, y pidió dos pares. Al darse cuenta del error, la firma intentó no enviarlos e incluso le ofreció regalos en lugar del producto solicitado.

Ante este hecho, el mexicano llevó su caso ante la Profeco, la cual resolvió en su favor, por lo que Cartier decidió hacer válida la compra de los dos pares de aretes, la cual se ejecutó desde diciembre pasado.

Revela acuerdo con Cartier

Durante la noche del 22 de abril, el también usuario de X anunció que la firma había accedido a entregar las costosas piezas de joyería, con lo que daba por finalizado su litigio en contra de la casa de moda.

“Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo.

“Andan de doble moralistas sacando el cobre, dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más clasista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan”, escribió Rogelio ante las críticas por su acción, que algunas personas calificaron como desproporcionada.

Hasta el momento no existe un posicionamiento oficial por parte de la marca francesa, reconocida a nivel mundial por la calidad de su joyería.