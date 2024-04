“Tu cuerpo era duro... me asusté cuando estabas fría”: el poema del feminicida serial de Iztacalco dedicado

Miguel "N", el feminicida serial de la alcaldía Iztacalco quien fue detenido por su vinculación con el feminicidio de Frida Sofía Lima Rivera, utilizaba su cuenta de Facebook para escribir poemas inquietantes desde hace años, uno de ellos publicado meses después de la desaparición de la víctima.

En el poema titulado “Te extrañaré”, el llamado feminicida serial de Iztacalco redactó un poema donde hablaba de una mujer a la que anhela que siempre esté a su lado, “no es que sea egoísta o que exija demasiado, solo pido a la persona a quien quiero”, redactó el hombre.

Sigue leyendo:

Feminicida de Iztacalco: Frida Sofía, posible víctima de Miguel "N", lo veía como un mentor y le llamaba "papá"

“Puedo ayudarles a resolver más crímenes”, dice Miguel N, presunto feminicida de María José en Iztacalco

Miguel "N" fue vinculado a proceso el viernes. Foto: Archivo

El poema presuntamente dedicado a una víctima

En el mismo poema, el presunto asesino comenzó “Tal vez sea un castigo o un reto que aún no me he descubierto. Pero cierto es que me duele”, versos en los que presuntamente habría dedicado a Frida Sofía Lima quien fue vista por última vez cerca del departamento donde vive Miguel "N".

El presunto feminicida serial describió cómo habría sido el crimen en contra de su última víctima a la que le colocó un altar y lloró a sus pies, escribió. “Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”, afirmó el detenido quien en un fragmento del texto describió su sentir tras la muerte de la mujer.

El poema que Miguel "N" habrñia dedicado a una de sus víctimas. Foto: X @siete_letras

“Tu cuerpo era duro... estabas fría”: Miguel "N"

“No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra. Roca fría como el témpano, dura como el hierro y lo peor inmóvil como estatua”, describió el asesino para agregar:

“Mi rostro cambió, lo sé porque lo sentí, y por mis lágrimas también. De lágrimas de felicidad pasaron a ser lágrimas de desesperación. Quería estar a tu lado pero no de esta manera… No es que sea egoísta o que exija demasiado, solo pido a la persona a quien quiero”, redactó el feminicida de Frida Sofía.

El viernes, Miguel "N" recibió la vinculación a proceso por el feminicidio de otras de sus víctimas, María José, y por la tentativa de homicidio de la madre de la joven que lo descubrió en el momento que realizaba el ataque. El presunto feminicida serial permanecerá en prisión preventiva en un lapso de 6 meses.