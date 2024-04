Un menor diagnosticado con autismo fue discriminado Argentina; caso desata indignación en redes sociales

En redes sociales una usuaria de nombre Mariel Sbr, expuso que un menor, quien tiene diagnosticado Trastorno del Espectro Autista (TEA), sufrió discriminación en una heladería por parte de una señora que pedía que retiraran al niño del lugar porque le molestaba que este caminara cerca de ella mientras leía un periódico.

Esta situación conmocionó a las redes sociales, quienes aseguran que el que el niño sufriera este tipo de discriminación no debe permitirse, incluso el padre del menor explica que el autismo no es una enfermedad, si no una condición y también asegura que a unos días del Día Internacional del Autismo exista tanta desinformación.

Estigma y discriminación

Lamentablemente en nuestro país y en el mundo entero las personas con autismo sufren discriminación, relacionadas con el estigma que se vive con con esas condiciones. Estas discriminaciones caen en violencias que pueden perjudicar de manera directa e indirecta la calidad de vida de las personas con autismo.

Según información de la Organización de las Naciones Unidas algunas personas que padecen autismo son víctimas de abuso y aislamiento social, debido a que la sociedad no está familiarizada con el autismo.

¿Cómo fomentar la inclusividad de una persona con autismo?

Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) suelen tener problemas de comunicación, comportamiento social y afectaciones para socializar. Según la organización "Iluminemos por el Autismo", estas son las recomendaciones para fomentar la inclusividad.