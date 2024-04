Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: IMSS brinda diagnóstico temprano, terapia y apoyo continuo a pacientes

Para brindar una mejor calidad de vida a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en particular niñas, niños y adolescentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en servicios que abarcan desde prevención hasta la rehabilitación y que incluye diagnóstico temprano, terapias especializadas y apoyo continuo.

Con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril, el doctor Francisco Paredes Cruz, Coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, explicó que es una condición del desarrollo neurológico que impacta en cómo una persona se comunica y se relaciona con los demás, además de influir en cómo percibe el mundo.

Detalló que, más allá de ser considerado una enfermedad, el TEA implica enfrentar desafíos en la interacción social y comunicación, además de presentar comportamientos repetitivos e intereses intensos en temas específicos.; “el trastorno no es una enfermedad, sino una condición del desarrollo”.

¿Qué es el TEA y cómo tratarlo?

Explicó que el manejo de esta condición debe ser multidisciplinario, y en el Seguro Social se otorga con un manejo, además de multidisciplinario, enfocado a integrar al paciente de mejor manera en el ámbito social, familiar e incluso educativo; por ello, se trabaja en la parte de lenguaje para que el paciente mejore su expresión verbal y aprenda a comunicarse de mejor manera.

Ante alteraciones en el comportamiento como irritabilidad, problemas para acatar órdenes, agresión o conductas inapropiadas, el especialista puede hacer uso de psicofármacos que ayudan a disminuir la intensidad de estas conductas y que el menor sea conductualmente más manejable.

El IMSS está comprometido a brindar atención y apoyo continuo a los pacientes y sus familias Créditos: Especial

Dijo que en la actualidad se cuenta con la ventaja de que hay mayor información acerca del trastorno, tanto en profesionales de la salud como la población en general, a fin de realizar una detección más oportuna, con lo cual inicia la atención por el equipo multidisciplinario, mejora su adaptación y significativamente el pronóstico.

Señaló que a partir de los dos años de edad y de forma más común al ingresar a la escuela, es posible identificar algunos de los signos del TEA, por lo que aconsejó a los padres de familia estar atentos si su hija o hijo no desarrolla el lenguaje de manera funcional o habla en tercera persona, hace movimientos repetitivos como de “aleteo” con las manos o se irrita por sensibilidad a los ruidos, con dificultad para interactuar socialmente, ausencia de juego simbólico o falta de contacto visual.

También si mira fijamente objetos que giran o superficies reflejantes, se aleja de otras personas, tiene dificultad para interactuar, no juega como los niños de su edad ni establece contacto visual, no acata indicaciones de forma adecuada o no pone la atención debida a los maestros.

Indicó que el IMSS está comprometido a brindar atención y apoyo continuo a los pacientes y sus familias, trabajando en conjunto con diversas instituciones para promover una mayor comprensión del TEA, fomentar prácticas inclusivas y empáticas para la construcción de una sociedad que respete las diferencias y potencie las habilidades de cada individuo.

Respecto a la efeméride, resaltó que fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 con la intención de generar mayor conocimiento y hacer más conciencia sobre esta condición.

