"Que delincuencia diga dónde están nuestros desaparecidos": madres buscadoras en Edomex

A menos de un mes de la movilización nacional de madres buscadoras ante la celebración del 10 de mayo, colectivos y familiares de desaparecidos plantearon al crimen organizado informar de manera anónima dónde dejaron a sus seres queridos y advirtieron que todo Valle de Toluca ya es susceptible de fosas clandestinas.

De acuerdo a datos oficiales, hasta el primer trimestre de este año, en el Estado de México se tenían más de mil 400 registros de personas desaparecidas, aunque de ellas más del 50 por ciento se mantenía sin encontrarse. Además, en 2023 los casos ascendieron a 5 mil.

En entrevista, la activista y representante del colectivo Flores en el Corazón, Liz Machuca, dijo que es importante conocer dónde están sus seres queridos, por lo que hacen el llamado para que mediante un buzón anónimo la delincuencia organizada les de la información y los encuentren.

El planteamiento fue apoyado por las madres buscadoras, Agustina Castillo Castillo y Magali Romero, quienes buscan a sus hijos Abelardo Cristóbal Castillo y Genaro Hernández Romero, desaparecidos hace tres años y casi un año, respectivamente.

Ambas coincidieron que lo que más quieren es saber dónde están sus seres queridos y terminar con su sufrimiento, porque no eran personas malas, pero a lo mejor estuvieron en el lugar equivocado.

“Tuve un sueño y él me dijo que por el momento no podíamos estar juntos, que un día íbamos a estar juntos... que nos digan qué fue de ellos, dónde los dejaron, qué hicieron con ellos... les pido de favor, mi hijo no es malo, a lo mejor estuvo en el lugar equivocado, no es malo mi hijo, les pido que pues Dios les toque su corazón y algún día vean nuestro sufrimiento", manifestó Agustina.