Madres buscadoras de todo el país iniciarán jornada nacional humanitaria de personas desaparecidas

Tras dar a conocer las jornadas nacionales de búsqueda entre hoy y mañana, la presidenta del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros" Capítulo San Luis Potosí, Edith Pérez Rodríguez, afirmó que en México hay un Estado Fallido en materia de Seguridad en razón de que, la ciudadanía en general y las madres buscadoras en particular, no confían en sus instituciones y hay zonas como la región Media en la entidad potosina que es imposible realizar búsquedas.

Sostuvo que los asesinatos y las desapariciones de personas en San Luis Potosí continúan por parte de la delincuencia organizada, cuyos capos y gatilleros se pasean por cabeceras municipales y pueblos exhibiendo su poderío de fuego ante la complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Hay una gran desesperanza entre las personas buscadoras. Foto: Especial

Añadió que existe una gran desesperanza entre las personas buscadoras porque un altísimo porcentaje de casos está en la impunidad como el caso del feminicida de Tamuin donde la revictimización es latente.

"¿Que nos dice todo esto? Pues que vivimos en un Estado Fallido, en un estado de impunidad que nos lastima tanto en nuestros pueblos, donde ocultan cifras, somos un Estado Fallido porque la gente no cree en las instituciones, no creemos en la Fiscalía", enfatizó.

Edith Pérez detalló que en el colectivo acompañan a seis familias que llevan un pesaroso proceso penal que en algunos casos están desde hace 12 años sin encontrar verdad y justicia, así como tambirn 5 víctimas indirectas en uno sólo de los casos.

La portavoz de "Justicia y Dignidad por los Nuestros" lamentó que en municipios de la Zona Media de San Luis Potosí como Ciudad del Maíz ni siquiera pueden acudir a buscar a sus seres queridos, aunque también las condiciones son muy complicadas en Alquines, Rioverde , Ciudad Fernández, Santa Catarina y Rayón, "tuvimos que suspender las búsquedas en la Zona Media porque estaban siendo fotografiadas nuestras compañeras por halcones, incluso uno de ellos hijo de un policía", expresó.

Por otro lado, anunció que en todo el país los colectivos de madres buscadoras han iniciado una jornada nacional humanitaria de unión familiar en torno a las personas desaparecidas, sin importar si son de este drama, porque todos conocemos a una persona en esa condición, por lo que instó a que lleven una fotografía de su vecino o conocido que se encuentren sin aparecer "sin andar en malos pasos".

En tanto, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales aseveró que las madres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada viven "en desgracia constante", ya que además de sufir la pena de tener un hijo desaparecido y de tener un pírrico apoyo instucional, son atacadas por la delincuencia organizada.

"Como Iglesia demos un signo, les decimos que no pierdan la esperanza en su búsqueda, que no pierdan el sentido que les ha impulsado a buscar a sus seres queridos, es uns situación muy lamentable, muy triste, que no nos puede dejar con los brazos cruzados", espetó.

El padre Cruz Perales celebró que en el caso del ataque en Tamuin a las madres buscadoras no haya habido perdidas ni daños a las personas.

BRC