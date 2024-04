Denuncian nuevo retiro de árboles en las inmediaciones de Mitikah: VIDEO

El Centro Comercial Mítikah, el cual se ubica en la colonia Xoco de la alcaldía Benito Juárez, nuevamente se encuentra bajo el ojo del huracán pues resulta que, como parte de sus nuevas obras, se retiraron varios árboles aledaños a sus inmediaciones, lo cual, ha provocado una gran indignación entre los vecinos de la zona, quienes se mostraron preocupados por la falta de información sobre las obras y la repercusión ecológica de estas.

Fue a través del perfil oficial de X de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco donde vecinos de la colonia Xoco realizaron la denuncia en cuestión y en dicho post, el cual, consistió en un video, se puede apreciar cómo es que personal de las nuevas obras de Mítikah se encuentran subiendo los árboles talados a un vehículo de carga pesada.

“Hace unos momentos retiro de más árboles en las inmediaciones de Mítikah. Hay preocupación en vecinos ante la falta de información sobre las obras”, se puede leer en la publicación en cuestión, en la cual, se detalló que este nuevo retiro de árboles se realizó a las afueras de la estación del Metro Coyoacán.

Cabe señalar que, hasta ahora, Mítikah no ha emitido ningún tipo de comunicado respecto a este nuevo retiro de árboles, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando la administración de este complejo comercial y habitacional pueda emitir información al respecto.

Mítikah no se ha pronunciado respecto a este nuevo retiro de árboles en sus inmediaciones. Foto: IG: mitikahmall

Mítikah costó la vida de cientos de árboles

Sin lugar a dudas, Mítikah es uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de los últimos años en Ciudad de México, sin embargo, su construcción ha estado llena de polémicas, en especial por haber condicionado la vida de los habitantes de la colonia Xoco y por haber cometido la tala de cientos de árboles de forma ilegal.

Hasta el momento, no hay una cifra exacta de los árboles que se talaron para la construcción de Mítikah, sin embargo, en más de una ocasión han tenido que enfrentar a la justicia por esta situación, incluso, en uno de ellos, la administración del referido complejo señaló en 2019 que por cada árbol talado ellos plantarían 3, sin embargo, esto no ocurrió y la referida empresa no tuvo ningún tipo de consecuencia.

Mítikah ha estado en el ojo del huracán desde su construcción por la tala de árboles en la zona. Foto: IG: mitikahmall

Por otra parte, es importante mencionar que vecinos de la colonia Xoco han intentado plantar árboles en las zonas aledañas a la plaza Mítikah, sin embargo, sus intentos por reforestar la zona han sido en vano pues señalan que debido a las modificaciones en el suelo provocadas por el enorme complejo comercial han hecho que el terreno ya no sea el idóneo para el desarrollo de la naturaleza.

Por otra parte, las autoridades capitalinas tampoco se han pronunciado sobre este nuevo retiro de árboles en los alrededores del centro comercial Mítikah, por lo que se espera que en los próximos días tomen cartas en el asunto.