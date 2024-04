"No es ilegal": Morena responde a PRI sobre acción de inconstitucionalidad para crear el Fondo de Pensiones del B

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, respondió a la dirigencia del PRI en San Lázaro que adelantó una acción de inconstitucionalidad en caso de aprobarse la reforma con la que se creará el Fondo de Pensiones del Bienestar con la que se retendrá dinero de afores no reclamadas.

A medios de comunicación el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Morena dijo que que no es ilegal la reforma para que más de 40 mil millones de pesos sean retenidos de afores no reclamadas y estas pasen a pensiones de trabajadores que podrían obtener hasta el 70 por ciento de su salario.

Mier pide no retener más de 40 mmp de afores Foto: Especial

“No, porque no es constitucional, primero, porque no se están tocando las afores, las afores no se tocan, ya lo comenté ayer, son 55 millones de trabajadores que tienen una afore en 74 millones de cuentas. Es decir, es como yo, yo tengo mi afore en el IMSS y tengo mi afore en el ISSSTE, entonces, soy de esos 20 millones que tenemos 2 cuentas”, dijo Mier a medios de Comunicación.

Agregó que en 2002 se presentó una iniciativa por parte de Vicente Fox, en ese momento presidente de la república, en el que solicitó a Cámara de Senadores, como la Cámara de origen, que se haga uso de más de 20 mil millones de pesos de cuentas inactivas apegándose a lo que establece el 302 de la Ley del Seguro Social.

Moreira contra Morena

Por su parte, el priista Rubén Moreira dijo a medios de comunicación que están en contra “evidentemente de la expropiación que se quiere hacer de los bienes de los trabajadores, en este caso de su patrimonio que está en sus cuentas bancarias, de sus cuentas de las Afores y que es propiedad de ellos, y que anticipa las ganas que tiene de Morena, de hacer ejercicios expropiatorios en todo el país”.

Foto: Especial

“Aquí van sobre las cuentas, gente que trabajó. Ellos en lugar de difundir en México y en Estados Unidos que el trabajador puede tener un dinero, una Afore, se quieren quedar con él. Hay una gran diferencia. Acá lo que se trata es de ocultar para quedarse con ello, increíble. No quisieron votar la semana de 40 horas, quitar la de 48 y poner la de 40, y sí se van sobre el patrimonio de los trabajadores, increíble”, dijo Moreira.

Oposición adelanta campaña para advertir a ciudadanos sobre riesgo a sus Afores

Diputados de oposición del PAN adelantaron una campaña para advertir sobre los riesgo que supuestamente corren las afores de aprobarse la reforma para la creación de Fondo de Pensiones que pretende tomar de esta fuente de ahorro hasta 40 mil millones de pesos de trabajadores de 70 años o más.

A medios de comunicación, el diputado Héctor Saúl Téllez dijo que se emprenderá una “campaña agresiva” para que ciudadanos sepan que se pretenden tomar recursos a partir de esta iniciativa que emanó del partido Morena en la Cámara de Diputados.

“Justo es lo que hemos pedido es razonamiento que haya una campaña agresiva para que sepan que se pretenden tomar los recursos de las personas de 70 años a 75 por estar inactivas, que se haga esta difusión para que estas personas decidan usar su cuenta individualizada”, dijo el legislador en San Lázaro.

Explicó que este desuso de las afores obedece a circunstancias en las cuales las personas no han reclamado sus afores por cuestiones en las que no lo han requerido o incluso ya fallecieron aunque tienen beneficiarios.

Foto: Especial



“Eso no significa que no le pertenece, otra puede ser que una persona se haya ido a un país y está en una situación en la que no puede hacer uso de su cuenta y otras donde una persona murió y no puede hacer uso de ella y seguramente tendrá beneficiarios”, abundó el legislador.

Dijo que una propuesta viable sería otra fuentes de financiamiento para las pensiones y no tomar una partida económica de las afores, dijo que de aprobarse dicha reforma sería un retroceso en los derechos laborales.

Hay muchas otras fuentes de financiamiento que se podrían utilizar pero tomar el recursos de los trabajadores de más de 70 años o 75 y se les pretenda robar el recurso de sus trabajos, nos parece violatorio y completamente retrógrada.

“Las afores tienen claras reglas conforme a la ley y tiene que proteger los recursos e intereses de los trabajadores. Creemos que de aprobarse en las próximas horas o días sería un retroceso en los derechos laborales. Y por supuesto que interpondremos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, una vez en el senado tenemos 30 días para aprobar”, dijo.

Gobernación descarta que la iniciativa de ley tengo un trasfondo electoral

En el marco de la aprobación en la Comisión de Seguridad Social, de la iniciativa con la que se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde rechazó que la propuesta de Morena tenga un propósito electoral y ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores.

Tras un encuentro en la Cámara de Diputados con las bancadas de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, en que también estuvieron los titulares del IMSS, Zoé Robledo, del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján y Carlos Martínez, director del Infonavit, la encargada de la política interior indicó que lo que se busca con la propuesta es el beneficio de los trabajadores

“No creo realmente, al contrario, es en beneficio de las y los trabajadores, no en perjuicio de ellos. En perjuicio fueron las reformas del 97 y del 2007. Se trata de revertir esos efectos ¿Quién puede estar en contra de que exista un fondo solidario que complementa las pensiones para que la gente no se vaya con 4 mil pesos con 5 mil pesos, que son los que se empiezan a jubilar con ese modelo, sino que realmente se le pueda garantizar el 100% de ese salario”, afirmó.

Foto: Especial

En la reunión en la que solicitaron el apoyo de la coalición y respondieron las dudas en torno a la propuesta que pretende transferir los ahorros para el retiro y vivienda no reclamados por los trabajadores para generar el Fondo, Alcalde Luján confió en que se aprobará la iniciativa del Fondo de Pensiones.

“Hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados, y en el Senado para que se apruebe y se garantice a todos los trabajadores para que se puedan jubilar con el 100% de su salario.”, expresó al finalizar la reunión.

Afirmó que la iniciativa revierte la situación de los trabajadores que fueron perjudicados con las reformas de 1997 y 2007. Pidió que, aunque el bloque mayoritario cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa, deseó que los opositores cambien de opinión “Ojalá pueda salir por unanimidad”.

Ante la advertencia de la oposición de que presentará una acción de inconstitucionalidad, en caso de que la propuesta morenista sea aprobada, Luis María Alcalde, pidió al PAN, PRI y PRD, leer la iniciativa porque manifestó estar convencida de que no es inconstitucional como argumentan.

Con información de Jorge Almaquio.

DRV/TJM