Realiza PRI Edomex registro de candidaturas; apuesta a reelección, perfiles controversiales y excandidatos

El partido del PRI mexiquense realizó el registro de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales, en la que no sólo resaltó la figura de relección, sino perfiles controversiales como el alcalde de Almoloya de Juárez, Óscar Sánchez García, señalado como supuesto deudor alimentario, o reciclar de otras contiendas como Zudikey Rodríguez Núñez en Valle de Bravo, quien fue levantada por el crimen organizado en 2021.

Dentro del proceso que se realizó este domingo en el Comité Directivo Estatal (CDE) generó expectativa la inscripción para la contienda electoral de Toluca, al advertirse dos registros, aunque finalmente sólo fue la diputada federal, Melissa Vargas Camacho, quien fue arropada por la cúpula partidista.

Acuden aspirantes con todo y porra

Crédito: Gerardo García

La etapa de inscripciones arrancó después de las 10:00 horas de este día a la que acudieron los aspirantes a cargos de elección popular con decenas de personas ataviadas con ropa roja, con porras y hasta bandas, para animar su participación.

El tricolor avaló al edil de Almoloya de Juárez buscar la elección consecutiva, quien a su proceso de registro acudió con su actual pareja. En entrevista con medios de comunicación, Óscar Sánchez respondió que no está impedido a participar en la elección en curso y visiblemente molesto aclaró que con anterioridad ha dejado declaro las acusaciones de ser supuestamente deudor alimentario.

“Es un tema ya se dio una conferencia de prensa y pues al final del día estamos cumpliendo y atendiendo… no debe haber problema… no hay nada que se me impida el registro”, expresó.

Recientemente, una de las hijas del priista realizó una nueva denuncia en su contra en redes sociales.

Vuelve a contender candidata amenazada en 2021

Crédito: Gerardo García

Otro caso que llamó la atención fue la de Zudikey Rodríguez, quien volverá a competir por Valle de Bravo, pese a que en 2021 perdió la contienda tras ser levantada y amenazada por el crimen organizado.

Ante medios de comunicación, dijo que competirá nuevamente porque fue una petición de los vallesanos y ve condiciones de seguridad en este proceso.

Me tienen de nueva cuenta, la verdad no es como sacarme nada más la espinita mi compromiso es mucho mayor (…) hoy la gente de Valle de Bravo, quiere que mi perfil, abandere este proyecto porque va con muchas más ganas. Yo sé que sí (habrá condiciones de seguridad) estoy muy respaldada de mi partido…confió en esta seguridad, confío en que se van a hacer muy bien las cosas.

Sumado a estos casos, están Aarón Urbina Bedolla, quien va por quinta vez por la alcaldía de Tecámac; y en diputaciones destacó el hijo del exgobernador, César Camacho Quiroz, Mariano Camacho.

Sin irregularidades, registro para Toluca

Crédito: Gerardo García

Por otra parte, para la alcaldía de Toluca finalmente la única que se registró fue Vargas Camacho, quien, adelantó, que habrá operación cicatriz, y no ve imposición porque su trayectoria de 25 años la respalda y llamará a la unidad, incluido, la ciudadanía.

Después de cada proceso generalmente se tiene que hacer (una operación cicatriz), no sólo con un actor particular, sino con todos, un proyecto ganador requiere de la suma de todos los actores políticos.

En los municipios donde habrá reelección son: Zinacantepec, Almoloya Juárez, Lerma, San Mateo, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Tlalnepantla, Coacalco, y Teotihuacán, entre otros.

Y los legisladores que van a reelección son: Braulio Antonio Álvarez Jasso, Elida Castel Mondragón, Miriam Cárdenas, Jaime Cervantes Martínez y Jesús Izquierdo, por mencionar algunos.